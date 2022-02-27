BDDK'dan kur korumalı mevduata sansür

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dolardaki yükselişe bağlı olarak kur korumalı mevduat hesaplarının Hazine'ye getireceği olası yük tartışılırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından duyurulan mevduat miktarı açıklanmadı.

BDDK, 9 Şubat'ta günlük olarak yayımlayacağını duyurduğu kur korumalı mevduat miktarını son olarak 14 Şubat'ta açıkladı. Kurum bundan sonra verileri haftalık olarak yayımlamaya başlarken, son olarak 18 Şubat'ta mevduat miktarını 469 milyar 230 milyon TL olarak duyurdu. Ancak söz konusu verilerde dövizden ve TL'den açılan hesaplara ilişkin detaylar yer almadı.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu da konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken, "Acaba bu hesaplardan rezerve giren döviz ile mevcut döviz rezervi karşılaştırıp müdahale edilen tutarı bilmemizi istemiyor mu?" diye sordu.

Babuşçu paylaşımında şunları kaydetti:

"Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları en son 14 Şubat verileri açıklandı. 369 milyar TL. 10 gün geçti başka açıklama yapılmadı. Neden?

BDDK 10 gün sonra KKMH verilerini açıkladı. 18 Şubat itibariyla 469 milyar TL. Fakat dövizden ve TL'den açılan şeklinde ayrıntılı bilgi açıklamadı. Acaba bu hesaplardan rezerve giren döviz ile mevcut döviz rezervi karşılaştırıp müdahale edilen tutarı bilmemizi istemiyor mu?"