Kupalı ve TOMA'lı Fenerbahçe kongresi

Fenerbahçe'de bu sabah başlayan kongreye 2010-2011 yılı şampiyonluk kupası salona getirildi. Salon dışında ise polis TOMA'larla önlem aldı.

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe Kongresi'nin konuşmaların yapılacağı kongrenin ilk gününde salona Fenerbahçe'nin kazandığı kupalar da getirildi. Tüm kupalar bir yerde toplanırken, futbolda 2010-2011 sezonu sonunda alınan ve şike davasının konusu olan şampiyonluk kupası Yönetim Kurulu masasına koyuldu.

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen kongrenin dışında ise geniş çaplı önlem alan polisin TOMA'ları dikkat çekiyor.