Fenerbahçe'de başkanlık yarışı başlıyor

Fenerbahçe'de seçim heyecanı başlıyor. Sarı-lacivertlilerde iki gün sürecek genel kurulda, Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar, Hulusi Belgü ve Yamen Uzun başkanlık için yarışacak.

UEFA'nın verdiği 2 yıl Avrupa Kupaları’ndan men cezasının CAS tarafından onanmasının ardından sarı-lacivertlilerde kongre kararı alınmıştı. 26 Ekim'de çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen toplantı, Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

4 Aday

Kongre öncesi, mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Eski Futbol Federasyonu Başkanı ve kulübün eski yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar, Eski Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Hulusi Belgü ve Yamen Uzun adaylıklarını açıkladı. Geçici ihraç cezası bulunan Hulusi Belgü'nün seçime girip giremeyeceği ise ihraç kararının kaldırılmasının oylanmasının ardından belli olacak.

Sarı-lacivertli kulübün genel kurul gündeminde, mevcut yönetim kurulunun ibra edilmesi, mali konuların görüşülmesi gibi maddelerin yanı sıra ilgi çeken bir madde de yer alıyor. Kongre üyesi Recep Özcan tarafından, dava açılan başkan Aziz Yıldırım ile yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun üyelik durumları görüşülecek ve değerlendirilecek.

Fenerbahçe kulübünün eski yönetcilerinden ali koç kongrede başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Ülker Sports Arena'da 2. Genel Kurul

Ülker Sports Arena, ikinci kez Fenerbahçe Kulübü'nün genel kurul toplantısına ev sahipliği yapacak. Genel kurula, aidatını yatıran 13 bin 416 kongre üyesi katılabilecek. 19-20 Mayıs 2012 tarihindeki seçimli genel kurula, o dönem cezaevinde bulunan Aziz Yıldırım, tek aday olarak katılmış ve 5 bin 269 oy almıştı.