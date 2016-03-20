Kung Fu Panda'ya 'beyin yıkama' suçlaması

Animasyon filmi 'Kung Fu Panda' İtalya'da yeni bir polemik yarattı. Filmdeki baş karakter olan Po isimli pandanın "iki babası olmasının geleneksel aile değerlerine saldırı" olarak yorumlanmasının ardından, bir okulun öğrencilerini bu filmi izlemeye götürme planı iptal edildi. Katolik yayın organı La Croce'nin yayın yönetmeni ve Roma belediye başkanı adayı Mario Adinolfi, “Yetişkinlerin sempatik bulduğu bir karakter kullanılarak eşcinsellerin evlat edinmesi fikri yayılmaya çalışılıyor” dedi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Adinolfi, İtalya'da geçen Perşembe günü gösterime giren "Kung Fu Panda 3" filminin çocuklarının beynini yıkadığını öne sürdü. Adinolfi, "Kung Fu Panda'nın baş karakterinin iki babası olması" nedeniyle toplumsal cinsiyet teorisi propagandası yaptığını ve "geleneksel aile yapısına tehdit" teşkil ettiğini savundu. Adinolfi, "Dünya çapında başarıya ulaşmış bir çizgi film ve hem çocukların hem de yetişkinlerin sempatik bulduğu bir karakter kullanılarak eşcinsellerin evlat edinmesi fikri yayılmaya çalışılıyor" dedi.

Adinolfi'nin bu çıkışının ardından Perugia kentindeki bir anaokulu da, öğrencilerini bu filmi izlemeye götürme planını iptal etti. Alfabetagamma isimli okulun öğrencilerinden bazılarının velileri, "Kung Fu Panda toplumsal cinsiyet teorisini yayıyor" iddiası üzerine, çocuklarının bu filme götürülmesine karşı çıktı.

Okul gezisi için tüm velilerin onayı gerektiği için de yönetim, sinema gezisini iptal etmek zorunda kaldı.

Eğitim Bakanı da tartışmaya katıldı

Polemiğin büyümesi üzerine Eğitim Bakanı Stefania Giannini de tartışmaya katılarak asıl önemli olanın "fırsat eşitliği ve ayrımcılıkla savaşmak olduğunu ve kendilerinin de bunun için mücadele ettiğini" söyledi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise Adinolfi'ye destek verenler kadar karşı çıkanlar da oldu. Kimileri Adinolfi'ye "Pandalar gibi senin de neslin tükeniyor" derken, kimileri de "O zaman 'keçiler beni selamlıyor' diyen Heidi'nin şarkısı da sihirli mantar ve uyuşturucu kullanmaya gizli davet olmuyor mu?" gibi ironik mesajlarla tepki gösterdi.