-"KUNG FU PANDA 2" VİZYONDA İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Sinemaseverler, bu hafta, dram, korku, gerilim, animasyon, macera ve aksiyonların yer aldığı biri yerli, 6 yeni filmle buluşacak. Mahur Özmen ile Ali Özuyar'ın yönettiği ve Erol Keskin, Mustafa Uğurlu, Tolga Evren ile Serap Sağlar'ın oynadığı ''Adalet Oyunu'', dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde, emekli ağır ceza hakimi Sezgin'in kızı Belgin'in öldürülmesi ve sanık olarak yargılanan damadı İlker'in beraat etmesi, adalete olan inancını yitirmesine neden olur. Yaşadığı şehirden uzaklaşarak bir sahil kasabasına yerleşen Sezgin, kızını öldürdüğüne inandığı damadı İlker'i villanın mahzenine yaptırdığı hücreye hapseder. Jennifer Yuh Nelson'ın yönettiği ve Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan ile Seth Rogen'ın seslendirdiği ''Kung Fu Panda 2'' filmi, animasyon sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Filmin Türkçe seslendirmesini ise Altan Erkekli, Okan Yalabık, Deniz Uğur ve Deniz Çakır yapıyor. Filmde, arkadaşlarıyla Huzur Vadisi'ni koruyan Po, ejderha savaşçısı olma hayalini gerçekleştiriyor. Po'nun hayatı, gizli bir silah kullanarak Çin'i ve Kung Fu'yu yok etmek isteyen acımasız Lord Shen'in ortaya çıkmasıyla tehlikeye giriyor. Dennis Gansel'in yönettiği ve Karoline Herfurth, Nina Hoss, Jennifer Ulrich ile Anna Fischer'ın oynadığı ''Geceler Bizim (Wir Sind Die Nacht-We Are The Night)'' filmi, korku ve gerilim sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek. Filmin konusu şöyle: ''20 yaşında genç ve sevimli bir hırsız olan Lena, gece işlerinden birinde 250 yaşındaki Louise ile tanışır. Yaşına rağmen muhteşem güzellikte bir cadı olan Louise, Lena'nın uğradığı underground kulübün sahibi ve 3 kişilik dişi vampir üçlüsünün elebaşıdır. Bu üçlünün diğer üyeleri, oldukça vahşi bir çocuk olan Nora ve zarif Charlotte'tur. Louise, bu küçük hırsıza ilk görüşte aşık olur ve ona ölümsüzlüğü hediye etmeye karar verir. Fakat ölümsüzlüğü tadanlar için bile her şeyin bir bedeli vardır.'' Mike Leigh'in yönettiği ve Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen, Peter Wight'ın oynadığı ''Ömrümüzden Bir Sene (Another Year)'' filmi, trajikomik sahneleriyle izleyicilerle buluşacak. Filmde, evli bir çift olan Tom ve Gerri'nin hayatı bir yılın dört mevsimi süresince anlatılıyor. Onlar, her şeye rağmen kendi sonbaharlarına kadar mutlu kalmayı başarıyor. Michael Greenspan'ın yönettiği ve Adrien Brody, Ryan Robbins ile Caroline Dhaverna'nın oynadığı ''Tuzak (Wrecked)'' filmi, bir insanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Joe Wright'ın yönettiği ve Saoirse Ronan, Eric Bana Cate Blanchett ile Tom Hollander'ın oynadığı ''Hanna'' filmi, macera ve aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerin dikkatini çekecek. Filmin konusu şöyle: ''Hanna, 16 yaşında, akıllı ve kendini davasına adamış bir kızdır. Yaşının çok üstünde olan gücü ve keskin askeri zekası, sahip olduğu tüm bu sıra dışı özellikler, eski bir CIA ajanı olan babası Erik'in, onu gözlerden ırak, vahşi doğada yetiştirme tarzından kaynaklanır. Yaşıtlarından çok farklı bir eğitim gören ve mükemmel bir suikastçı olan Hanna'yı gerçek dünyada ise tamamlanması gereken yarım kalmış bir aile işi beklemektedir.''