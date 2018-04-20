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Yaşam

Künefe heykelinin tepsisi çalındı, Hatay Belediyesi çağrı yaptı: Verin künefe tepsimizi, alın hakiki bir tepsi künefeyi

Tepsinin değerinin 20 bin lira olduğu belirtildi

20 Nisan 2018 19:16

Hatay’da Künefeciler Meydanı’nda bulunan künefeci heykelinin elinde bulunan tepsi çalındı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nce (UNESCO), gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay’ın tanıtımı için yaptırılan heykelin tepsisinin çalınmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan çağrıda, tepsiyi geri getirene bir tepsi künefe verileceği söylendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Antakya Köprübaşı'na diktiğimiz Künefeci Heykeli'nin elindeki künefe tepsisini ödünç alan kimselere sesleniyoruz: Verin künefe tepsimizi, alın hakiki bir tepsi künefeyi” ifadelerine yer verildi.

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