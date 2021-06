Kundurama'nın yeni film seçkisi yayında: Rüyanın öte yakası

Kundura Sinema'nın çevrimiçi izleme platformu Kundurama'nın yeni seçkisi "Rüyanın Öte Yakası" yayınlandı. "Rüyanın Öte Yakası" seçkisi 19 Temmuz'a kadar Kundurama'da Türkçe altyazılı ve ücretsiz izlenebilecek.

New York merkezli bağımsız ve deneysel film platformu Kinescope'un kurucusu ve sinema yazarı Pawel Wieszczecinski'nin küratörlüğünde hazırlanan seçkide 3 film gösterilecek Türkçe altyazılı ve ücretsiz izlenebilecek.

"Rüyanın Öte Yakası" seçkisinde, İngiliz sanatçı ve yönetmen ikili Daniel & Clara'nın 2019 yapımı belgeselleri "Notes From A Journey / Bir Yolculuktan Notlar", Türkiye'de ilk kez gösterilecek. 10 yılı aşkın zamandır birlikte üreten ve kendilerini "bir sanatçının iki yarısı" sözüyle tarif eden ikilinin deneysel çalışması, seyirciyi Güney Batı İngiltere'deki Wiltshire'ın Avebury köyüne doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Şiirsel olduğu kadar tekinsiz filmler

"Rüyanın Öte Yakası" seçkisinde ayrıca; Berlin ve Cannes festivallerinin geleceğin yönetmenlerinden biri olarak işaret ettiği ve programlarıyla desteklediği Hindistanlı Payal Kapadia'nın "Afternoon Clouds / Öğleden Sonra Bulutlar" (2017) ve "And What Is The Summer Saying / Ve Yaz Ne Söyler ki…" (2018) adlı ödüllü kısa filmleri de gösterilecek.

Pandemi koşullarında gösterimlerini çevrimiçi sürdüren Kundura Sinema'nın film seçkileri her ay yeni filmler ve temalarla güncellenerek Kundurama'da devam edecek.

