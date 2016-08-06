'Kumpas mağduru' tutuklu asker: Beni mahkûm edenler tutuklu, serbest kalırsam FETÖ ile mücadele edeceğim

Kumpasın halen cezaevindeki tek asker mağduru halen cezaevindeki Murat Eren, “İntikamcı değilim. Ama serbest kalırsam örgütle asıl mücadelem o zaman başlayacak” dedi. Eren, "Yüreğim soğumuyor. İntikamcı değilim ama beni mahkûm eden hâkimler de şu anda tutuklu. Bense işlemediğim bir suçtan 10 senedir sıkıntı çekiyorum. Durum ‘eşitlenmedi'" diye konuştu.

Atabeyler davası nedeniyle tutuklandıktan sonra TSK’dan ihraç edilen ve 2017 sonuna kadar cezaevinde kalacak olan Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren, avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla Hürriyet’ten Zeynep Atabey'e konuştu. 15 Temmuz darbe girişimini televizyondan öğrendiğini söyleyen Eren, o anki hislerini şöyle anlattı:

'Mücadele başlıyor'

“Şaşırmadım, Fetullahçılar olduğundan yüzde 100 emindim. Ailem için endişelendim. Acımasız olduklarını biliyordum fakat dikkate alınmıyordum. Ülkeye bunu tek başına yapabilecek kapasitede değiller. Zeki olsalar kendi imkânlarıyla bir yere gelirlerdi. Davalarına da yüzde 100 inanmıyorlar. Yarım insanlar değerlendirmeyi iyi yapamadıklarından acımasız, vicdansız olurlar. Benim gibi bu işten zulüm gören herkes de biliyordu. Çok şükür başarılı olamadılar. Geçen 10 senemi telafi etmenin imkânı yok ama kızgınlıkla yaşamanın anlamı da yok. Kaybettiklerimden ziyade kazandıklarıma bakmaya çalışıyorum. Bazen cezaevinde yalnız bırakıldığımı hissettim. Müracaat ettiğim herkes onlardandı. Ümidim kırıldı, sustum. Tutuklananların çoğuna şaşırmadım. Yüreğim soğumuyor. İntikamcı değilim ama beni mahkûm eden hâkimler de şu anda tutuklu; bense işlemediğim bir suçtan 10 senedir sıkıntı çekiyorum. Durum ‘eşitlenmedi.’ Umarım fırsat olur onlarla mücadelede aktif görev yapabilirim. Ancak o zaman yüreğim serinler.”

Mahkûm edenler şimdi mahkûm

Murat Eren’in Atabeyler davasında sahte CD ve asılsız ihbarla tutuklandığını belirten avukatı Hüseyin Ersöz, serbest kalması gerektiğini söylüyor. Eren, Kara Pilot Yüzbaşı olarak Özel Kuvvetler’de görevliyken, 2006’da bir sanal ihbarla hayatı değişti. 10 yıldır hukuk mücadelesi veren, 2015’te üçüncü kez cezaevine giren Murat Eren’in cezası, Kasım 2017’de bitiyor. Eren hakkında kararı veren hâkimler, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ üyeliği gerekçesiyle tutuklandılar. Eren, özel yetkili mahkemeye ve Genelkurmay Askeri Mahkemesi’ne verdiği, mahkûmiyet kararının kalkması talebine yanıt bekliyor.