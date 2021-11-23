Kumpas kurulan Boji'ye yuva aranıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, tramvaya pislediği iddiasıyla kumpas kurulan Boji için geniş arazili evi olan bir aile arandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde tramvaya kakasını yaptığı gerekçesiyle hedef haline gelen ve yapılan incelemelerde kumpas kurulduğu anlaşılan Boji'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Boji'yi sahiplendirmek istediklerini söyledi.

"Bunca spekülasyondan sonra başına bir şey gelmesinden korkuyoruz" diyen Ongun, Boji'nin geniş alana ihtiyacı olduğunu belirterek bir aile aradıklarını söyledi.

Alçı, Ongun'un yanıtını yayımladı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugün 'Açıkhava Tımarhanesi' başlıklı yazısında Boji'ye kurulan kumpası ele aldı. Boji'nin son durumunu sorduğu Murat Ongun'dan aldığı yanıta yer veren Alçı'nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:"Öte yandan Ongun'a tüm bu gelişmelerden sonra Boji'nin ne yaptığını da sordum.Geniş bir alana ihtiyacı olan bir köpekmiş, şimdi böyle bir yerde bakılıyor ve dinleniyormuş. Ongun sokaklara salmaktan endişe ettiklerini söyledi. "Bunca spekülasyondan sonra başına bir şey gelmesinden korkuyoruz" dedi. O nedenle Boji'yi geniş arazisi olan hali vakti yerinde bir eve vermek istiyorlarmış, buradan duyurayım…Elbette yaşananlar çok tatsız ama ben Ongun'un endişesini de biraz fazla buldum. Yani bu ülkede siyasi cinayetler köpeklere uzanacaksa tası tarağı toplayıp hep birlikte tımarhanenin yolunu tutalım derim…

"Hala birilerinden özür bekliyorum"

Öte yandan Boji'nin Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda "Hala birilerinden özür bekliyorum" ifadesi çok konuşulmuştu.