'Kumpas davaları'nda cezaevinde kalan tek asker Murat Eren tahliye oldu

Askeri Yargıtay'ın hakında tahliye kararı verdiği, kumpas davasından cezaevindeki tek asker olan Yüzbaşı Murat Eren serbest bırakıldı. Murat Eren, Kartal Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu. Eren, cezaevinden çıkar çıkmaz eşine sarıldı. Eren, "Özgür olmayı daha henüz tadamadım. Komutanlarım daha tecrübeliler, bunu tatmak herhalde biraz süre alacak. Bugün 3 tane şehidimiz vardı Boğaz'da, Güneydoğu'da içeriden hançerlenmesine rağmen, hem emniyet, hem silahlı kuvvetler içeriden ciddi hançer almasına rağmen mücadelelerine devam ediyorlar" dedi.

Avukat Hüseyin Ersöz, Eren hakkındaki Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nin mahkumiyet kararına karşı 26 Temmuz'da askeri yargıtaya yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurulması talebinde bulunduklarını, Askeri Yargıtay'ın da bu talebi kabul ettiğini ve yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurulmasına karar verdiğini söyledi.

Eren, "Özgür olmayı daha henüz tadamadım. Komutanlarım daha tecrübeliler, bunu tatmak herhalde biraz süre alacak. Bugün 3 tane şehidimiz vardı Boğaz'da, Güneydoğu'da içeriden hançerlenmesine rağmen, hem emniyet, hem silahlı kuvvetler içeriden ciddi hançer almasına rağmen mücadelelerine devam ediyorlar. Hala şehit veriyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum onlara. Bu süreçte, sivil, asker, polis, korucu mücadeleyi veren tüm milletimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Tabii ki tarif edilmesi çok zor duygular içindeyim" dedi.

"Bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum"

Eren, "Ben çıktım, inşallah özgür olduğumu bir an önce hissetmeye başlarım. Ama iki tane daha astsubayımız var içeride, Ali Kaya ve Özcan İldeniz. Onlara buradan selam ediyorum, sabırlar diliyorum. Onlar da inşallah bu süreçte bir an önce dışarı çıkacaklar, kalben inanıyorum. Tahliyemi bekliyorum ama bu süreçten önce bekliyordum. 10 senedir uğraştığım bilirkişi raporunu ilk defa 30 Haziran'da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi ilk defa kabul etti. Oradan ben umutlanmıştım zaten. Ama bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. Bunun kumpas olduğunu ben biliyordum, fakat diğer insanlar yeni öğrendiler. Bana inanan sivil, asker, silah arkadaşlarım, devre arkadaşlarım vardı. Her şeye rağmen maddi, manevi yanımda olan o kadar çok insan varmış ki hiç tanımadığım, kalbin kalbe değmesi olayı ben burada çok güzel yaşadım" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Yüzbaşı Murat Eren, 2006 yılında “Atabeyler” soruşturmasına sahte isimle atılan bir maille dâhil edilen Eren, Tayyip Erdoğan'a suikast iddiasıyla tutuklanmıştı. 3 ay cezaevinde kalan Eren, mahkemenin ilk duruşmasında tahliye edildi. Ancak hakkında çıkan haberlerden dolayı Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla Türk Siyahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesildi. Erdoğan'a suikast iddiasıyla yargılandığı davadan 2012 yılında beraat eden Eren, 2010 yılında “devlet güvenliğine ilişkin belgeleri açıklamak” iddiasıyla açılan davadan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bu cezanın hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ancak Askeri Yargıtay 3. Dairesi kararı bozdu. Eren, yeniden yapılan yargılamada 4 yıl 2 ay hapse mahkûm edildi.