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Yaşam

Kumburgaz'da kaybolan gençler karış karış aranıyor

Kumurbugaz'da açıldıkları deniz bisikletiyle kaybolan gençleri arayan gemilerin kat ettikleri yolu gösteren harita Güney Marmara'nın karış karış arandığı gösteriyor

26 Ağustos 2014 22:19

Kumburgaz Kamiloba sahilinde 10 gün önce kiraladıkları deniz bisikletiyle açılan gençleri arama çalışmaları sürüyor. Barbaros Hayrettin Paşa isimli gemi ve Sahil Güvenliğe ait TCSG Güven isimli gemilerin de katıldığı aramalar İmralı Adasının batısı, Kapıdağ yarımadası çevresi, Marmara Adası ve Avşa Adası çevresinde gerçekleşiyor. İki önemli arama gemisinin bu bölgede kat etikleri yolun haritaya yansıyan görüntüsü, denizin didik didik arandığını gösteriyor.

DHA’da yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından geçtiğimiz yıl petrol ve gaz araştırmalarında kullanılmak üzere satın alın alınan Barbaros Hayrettin Paşa isimli sismografik araştırma gemisinin bir arama - kurtarma çalışmasında kullanılmasının bir ilk olduğu öğrenildi.

Öte yandan, arama çalışmalarını Sahil Güvenlik arama kurtarma gemisi "TCSG Güven" isimli gemideki komutanların hazırladıkları arama kurtarma planları doğrultusunda bölge paylaşımı yaparak sürüyor.

Arama çalışmaları kapsamında Cumartesi günü akşam saatlerinde kayıp gençlerden Serdar Demir'in cansız bedenine Marmara adası yakınlarında ulaşılmıştı.

Kayıp gençleri arama çalışmaları İmralı Adasının batısı, Kapıdağ yarımadası çevresi, Marmara Adası ve Avşa Adası çevresinde devam etti.

İki önemli arama gemisinin bu bölgede kat etikleri yolun haritaya yansıyan görüntüsü, denizin karış karış arandığını gösteriyor.

 

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