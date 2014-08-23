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Kumburgaz'da kaybolan 5 genç için sismik gemi devreye girdi

Kumburgaz'da kaybolan 5 gencin bulunması için yapılan arama çalışmalarında şu ana kadar bir bulguya rastlanmadığı açıklandı

23 Ağustos 2014 00:34

İstanbul Valiliği’nden, Kumburgaz’da denizde kaybolan 5 gencin arama çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, gençlere ilişkin bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

DHA'nın haberine göre, Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Marmara Denizi’nde kaybolan 5 gencimizin bulunması için bugün de yoğun şekilde ilgili kurum ve kuruluşlarımızca arama çalışmalarına devam edilmekte olup, kayıp gençlerimiz ile ilgili bir bulguya rastlanılmamıştır.”

"Barbaros Hayreddin Paşa" arama çalışmalarına katıldı
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayreddin Paşa", 17 Ağustos'ta Kumburgaz sahilinden deniz bisikletiyle açıldıktan sonra kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarına katıldı.

Kamiloba sahilinde beş gün önce öğle vakti kiraladıkları deniz bisikletiyle açılan Mikail Çelik, Serdar ve Doğan Demir kardeşler, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi'den halen haber alınamıyor.
Kayıp gençleri arama çalışmaları kapsamında, akşam saatlerinde Haydarpaşa Limanı'ndan yola çıkan TPAO sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayreddin Paşa", arama çalışmasına başladı. Güzergahı boyunca tarama yapan gemi, şu anda Kumburgaz açıklarında kayıp gençleri arıyor.

Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi ile arama çalışmalarına gece saatlerine kadar devam edilecek, sabaha kadar ara verilecek. Çalışmalar, gün ışıyınca tekrar başlayacak.

 

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