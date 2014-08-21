Kumburgaz'da deniz bisikletini kiralayan işletmeci tutuklandı!

Kumburgaz'da kayıp 5 gence deniz bisikletini kiralayan işletmenin sahibi tutuklandı.

Kumburgaz, Kamiloba sahilinde geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde kiraladıkları deniz bisikletiyle denize açılan 5 gençten halen bir haber alınamadı.

Avşa’dan Yenikapı’ya giden İDO feribotundan kaybolan 5 gencin görüldüğü iddia edildi. Gençlerin boğuşurken el sallayıp yardım istediğini söyleyen yolcular kaptanı durmamakla suçluyor. Kumburgaz'da ise kayıp 5 gence deniz bisikletini kiralayan işletmenin sahibi tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında işletmenin sahibi Sinan Ö. ile bir çalışanı gözaltına alındı. 2 kişi bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

İşletme sahibi Sinan Ö. "İhmali davranışla kasten adam öldürmekten" tedbir amaçlı tutuklanırken çalışanı ise serbest bırakıldı.