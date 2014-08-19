Kumburgaz'da deniz bisikletiyle denize açılan 5 kişiden haber alınamıyor!

Kumburgaz sahilinde kiraladıkları deniz bisikletiyle denize açılan 5 gençten pazar günü saat 14.00’den bu yana haber alınamıyor.

Yaşları 25 ile 30 arasında değişen; Mikail Çelik, Serdar Demir, Doğan Demir, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi önceki gün tatil için geldikleri evden sadece havlularını alıp sahile gitti. Bir deniz bisikleti kiralayan 5 kişi bu bisikletle denize açıldı ve bir daha da kendilerinden haber alınamadı. Gençlerin yakınları ve arkadaşları durumdan dün sabah güvenlik birimlerini haberdar etti.

Erhan Tekten'in DHA'daki haberine göre, Sahil Güvenlik ekipleri havadan ve karadan arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri de çalışmalara katıldı. Gençlerin arkadaşı Türker Ermiş de, arkadaşlarının önceki gün saat 14.00 de denize açıldığını ve o saatten beri de kendilerinden haber alınmadığını söyledi.

5 kişinin denize açıldığı deniz bisikletinin de şu ana kadar bulunamamış olması yakınlarının endişelerini daha da artırdı. Kayıp gençlerden Mikail Çelik’in annesi oğlu ve arkadaşlarını son olarak evden çıktıklarında gördüğünü söyledi.

Gelen ihbar panik yarattı

Öte yandan saat 23.00 sıralarında Silivri Parkköy mevkiinde cansız bir beden bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine denizde kaybolan gençlerin yakınları hızla bu noktaya gitti; ancak ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

‘Burada bir ceset var dediler’

Kaybolan gençlerden Serdar Demir ve Doğan Demir’in amcası Mehmet Emin Demir, "Silivri Parkköy mevkiinden gelen ihbar üzerine verilen adrese gittik, herhangi bir haber alamadık. Sadece ’burada bir ceset var’ dediler, koştuk geldik bir şey yoktu. Hepimiz seferber olmuş durumdayız" diye konuştu.

'Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum'

Öte yandan iki kardeşinden haber alamayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi Emine Evin Demir, "Görgü tanıklarının yetkililere bilgi vermesini bekliyoruz, herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi. Demir, iki kardeşi ve 3 arkadaşının dün Kumburgaz'daki Kamiloba bölgesinden deniz bisikletiyle denize açıldıklarını ve geçen zaman içerisinde kendilerinden bir daha haber alamadıklarını söyledi. Durumu ilgili makamlara ilettiklerini belirten Demir, Sivil Savunma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve güvenlik güçleri ile diğer ilgili ekiplerin arama çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Demir, çalışmalara havadan da destek verildiği bilgisinin kendilerine ulaştığını bildirerek, şunları kaydetti:

“Dün kardeşlerimden haber alamadıktan sonra telefonla aramaya başladık. Telefonlarına cevap vermeyince yazlığa geldik. Çilingirle kapıyı açtırdık, telefonlarının evde olduğunu gördük. Telefonlarını evde bırakıyorlar, komşular mayolarını alıp evden çıktıklarını gördüklerini söylüyor. Görgü tanıklarının yetkililere bilgi vermesini bekliyoruz, herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum.”

Demir, kardeşleri ve arkadaşlarının deniz bisikletini kiraladıkları kişinin de ifadesinin alındığını anımsatarak, "Can yeleği konusu çelişkili. Gidiş saatleri çelişkili. Olayla igili bazı çelişkiler var, bu noktaların da açıklığa kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu. Demir, Kumburgaz Polis Merkezi'nde bekleyişlerini sürdürdüğünü belirterek, duyarlı vatandaşlardan da arama çalışmalarına destek beklediklerini dile getirdi.

Deniz bisikletlerine yasak kapıda

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, deniz bisikletiyle açılan 5 kişiden haber alınamamasına ilişkin, "Bisikletleri hemen toplatıyoruz ve yasaklıyoruz. Çünkü bunun bir hukuku yok, yetki, denetim, sorumluluk kimde belli değil" ifadesini kullandı. Akgün, yazılı açıklamasında deniz bisikletlerinin hukuki bir dayanağının olmadığını belirtti.

Bu konuda sorumluluğun kimde olduğunun bilinmediğine değinin Akgün, "Bisikletleri hemen toplatıyoruz ve yasaklıyoruz. Çünkü bunun bir hukuku yok, yetki, denetim, sorumluluk kimde belli değil. Biz üzerimizi düşen sorumluluğu alarak, hukuki karmaşa giderilinceye kadar Büyükçekmece'de deniz bisikletlerini yasaklıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Geçen yıllarda da benzer acı olayların yaşandığını anımsatan Akgün, şunları kaydetti:

"Yasada boşluklar var, hukuki karmaşa var. Denetim ve yetkinin kimde olduğu tam belli değil. Teknik donanımları ne kadar elverişli, ne kadar dayanıklı bunun ölçümü yok. Hukuki boşluktan yararlanan kişiler bu işi yapıyor. Kimin kiraladığına bakmadan insanlara araç kiralıyor. Yüzme bilmeden ya da denizi iyi tanımadan bu araçlar kiralanmamalı. Bunun bir kuralı ve denetimi olması gerekiyor. Konu ile ilgili bütün kurum ve kuruluşlar bir araya gelmeli ve ortak karar almalı. Yasal boşluk varsa o da giderilmeli. Sahillerimizde denize giren, tatil yapan insanlarımızın hayatı tehlikeye atılamaz."