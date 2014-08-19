Kumburgaz'da belediye deniz bisikletlerine el koydu

Kumburgaz’da deniz bisikleti kiraladıktan sonra bir daha haber alınmayan 5 kişiyi arama çalışmaları sürerken, Büyükçekmece Belediyesi ilçe sahillerindeki deniz bisikletlerine el koydu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sahillerde kiralanan deniz bisikletleri ve benzeri araçlarla ilgili hukuki bir belirsizlik ve yetki karmaşası olduğunu belirtti.

DHA’da yer alan habere göre, Akgün yasal bir düzenleme yapılıncaya kadar inisiyatif kullanarak Büyükçekmece’de deniz bisikletlerine el koyduklarını söyledi. Başkan Dr. Akgün Büyükçekmece sahillerinde deniz bisikletlerinin toplanması işlemini de denetledi.

Yasal düzenlemeye kadar izin yok

Kumburgaz sahilinde geçtiğimiz yaz mevsiminde de 4 kişinin benzer şekilde yaşamını yitirdiğini hatırlatan Başkan Akgün, TBMM’nin bu işi ivedilikle hukuki bir zemine oturtması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Deniz bisikletleri ve bu tür araçlarla ilgili yasal bir düzenleme olmadığından bu boşluktan yararlanılıyor. Can güvenliği olmayan deniz araçları vatandaşa kiralanıyor. Büyükçekmece Belediyesi olarak bu durumdan ders aldık. Denizlerin, sahillerin, göllerin birden fazla denetçisi ve sahibi var. Yasal boşluklar ya da yasal belirsizlikler var. Yasal bir düzenleme yapılmadığı takdirde bu saatten sonra Büyükçekmece ilçesinin sınırları içerisinde hiç kimse deniz bisikleti ve benzeri araçları kiralamayacak. Hepsine el koyuyoruz. Başka türlü alabileceğimiz bir tedbir yok. Bren fiili olarak bu işlemin sorumluluğunu üzerime alıyorum ve bisikletleri belediye deposuna çektiriyorum. Yasal hakkı olan gelip benden bisikletini alır. Ya da hukuki düzenleme gerçekleşirse bisikleti veririm."

Vatandaşın hayatı tehdit altında

Kumburgaz’da 5 kişinin bisiklet kiraladığı mekanla ilgili de ayrıntılı bilgi veren Başkan Akgün şöyle devam etti:

"Kendi özel mülkiyetindeki metruk bir binanın önünde, 20 gün önce vatandaşın biri bisiklet kiralamaya başlamış. Ayrıca burada çay satıyormuş. Çay bahçesi olarak işletiyorsa belediyeden ruhsat alması gerekiyordu. Henüz belediyeye başvurmamış. Bu üzücü olay vuku bulunca zabıta bu durumu tespit etti. Ruhsatı da yok. Zaten ruhsatı dahi olsa belediye olarak bizim denizle ilgili hiçbir bir araç gereci denetleme yetkimiz yok. Bununla ilgili ne yazık ki yasal bir düzenleme yapılmamış. Turizm belgeli tesislerde bu tür deniz araçları güvence altına alınmış. Onun dışındakiler güvence altında değil. Durum böyle olunca da bu tür araçlara binen vatandaşların hayatı her an tehdit altındadır."