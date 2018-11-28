Kumaş üzerine iple işlenmiş Kur'an-ı Kerim, Bursa'da sergilendi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- KUR\'AN-ı Kerim’i kumaş üzerine iple işleyen Suriyeli hattat Muhammed Mahir Haddidi\'nin Bursa’da açılan sergisi, büyük ilgi gördü. Sergide nakış usulüyle işlenmiş Kur’an-ı Kerim ve hadisle birlikte tablolar yer alıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen ‘Kur’an-ı Kerim ve Hat Sergisi’ büyük ilgi çekti. Sergide dünyada ilk olarak nakış usulüyle işlenmiş Kur’an-ı Kerim ve hadisler yer aldı. Suriyeli hat sanatçısı Haddidi, yaptığı sanatın küçüklükten beri hayali olduğunu ve sergide gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, \"Allah’a hamd olsun ki böyle bir sergi açtık. Bu benim hayalimdi. Hatta küçükken sadece kalemle yazmayı hayal ediyordum Kur’an-ı Kerim’i. Gördüğüm ilgiden memnunum\" dedi.

TAM 12 YILDA HAZIRLANDI

Serginin açılışına destek veren Duran Vakfı Başkanı Ahmet Ümit Duran sergilenen ürünlerin 12 yılda hazırlandığını belirterek, \"Muhammed Mahir Haddidi 12 ciltten oluşan eserlerini 12 yılda hazırlamış. 41 tane ayet, cüz ve benzeri Arapça metinleri işlediği eserlerden oluşan bir sergi. Bursalıların bu eserleri izlemesi amacıyla biz de elimizi taşın altına koyduk. İnşallah hocamız bu sergi haricinde bu sanatın nasıl yapıldığına dair kurs açarak, Bursalı sanatseverlere katkı verecek\" ifadelerini kullandı.



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