Tüm dünyada yeni Koronavirüs'ün yayılımı ve etkileri üzerine çalışmalar devam ederken bilim insanları da salgının yavaşlatılması konusunda maske kullanımına dikkati çekiyor.
Bilim Akademisi bünyesinde kurulan Sarkaç'da yer alan bir makaleye göre kumaş maskeler Covid-19 salgınını yavaşlatabilir.
COVID-19 hastalarının bazılarının hiç semptom göstermediğine dikkat çekilen makalede ABD Hastalık Kontrol Merkezi (Center of Disease Control-CDC)' nin özellikle sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu durumlarda ( Market, eczane, toplu taşıma vb) kumaş maskelerin salgını yavaşlatabileceğini duyurduğunu yazdı.
Sarkaç'ta yer alan makale şöyle:
"CDC daha önce sınırlı maske kullanımı öneriyordu. Artık salgın o kadar büyüdü ki herkesin maske takması tavsiye ediliyor.
Birincil ve en önemli önlemin (2 metrelik) sosyal mesafenin korunması olduğunu unutmayalım. Kumaş maskeler, hasta olup bunu bilmeyen/göstermeyen insanlar olduğu için sosyal mesafeye ek olarak öneriliyor.
Kullanılması tavsiye edilen maskeler kesinlikle N-95 olarak bilinen solunum maskeleri DEĞİL. Bu maskeler sağlık çalışanları (ve hasta bakanlar) için sınırlı sayıda var. Ayrıca cerrahi maskeleri de bu darlıkta sağlık çalışanlarına ayırmak lazım. Bu maskelerin hasta bulunduğu bilinen ortamlar dışında kullanılması sağlık çalışanlarının korunması için elzem olan bu ekipmana ulaşamaması anlamına gelebilir.
Basit bir kumaş maske örneği
Söz konusu kumaş maskeler evdeki malzemelerden de basitçe yapılabiliyor.
Kumaş maske hakkında dikkat edilmesi gerekenler:
- 2-3 kat kumaş kullanın.
- Yüzünüze rahatça oturduğundan, ağzınızı ve burnunuzu örttüğünden emin olun.
- 2 yaşından küçük çocuklara, solunum güçlüğü olanlara maske takmayın.
- Maskeleri yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz.
- Maske yüzünüzdeyken yüzünüze dokunmayın.
- Maskeyi çıkarırken lastiklerden tutarak çıkarın. Göze, burna ve ağza dokunmayın ve çıkardıktan sonra hemen ellerinizi yıkayın.
İnternette bulunan birçok dikişli/dikişsiz tarifler arasında en basit olanlardan iki örnek paylaşıyoruz.
Malzemeler:
Herhangi bir pamuklu kumaş
%100 pamuk tişörtler esnek olduğundan yüzü daha iyi sarıyor
En az iki kat yapıldığında 12-13 cm genişliğinde olacak
Makas
2 adet paket lastiği