Tüm dünyada yeni Koronavirüs'ün yayılımı ve etkileri üzerine çalışmalar devam ederken bilim insanları da salgının yavaşlatılması konusunda maske kullanımına dikkati çekiyor.

Bilim Akademisi bünyesinde kurulan Sarkaç'da yer alan bir makaleye göre kumaş maskeler Covid-19 salgınını yavaşlatabilir.

COVID-19 hastalarının bazılarının hiç semptom göstermediğine dikkat çekilen makalede ABD Hastalık Kontrol Merkezi (Center of Disease Control-CDC)' nin özellikle sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu durumlarda ( Market, eczane, toplu taşıma vb) kumaş maskelerin salgını yavaşlatabileceğini duyurduğunu yazdı.

Sarkaç'ta yer alan makale şöyle:

"CDC daha önce sınırlı maske kullanımı öneriyordu. Artık salgın o kadar büyüdü ki herkesin maske takması tavsiye ediliyor.

Birincil ve en önemli önlemin (2 metrelik) sosyal mesafenin korunması olduğunu unutmayalım. Kumaş maskeler, hasta olup bunu bilmeyen/göstermeyen insanlar olduğu için sosyal mesafeye ek olarak öneriliyor.

Kullanılması tavsiye edilen maskeler kesinlikle N-95 olarak bilinen solunum maskeleri DEĞİL. Bu maskeler sağlık çalışanları (ve hasta bakanlar) için sınırlı sayıda var. Ayrıca cerrahi maskeleri de bu darlıkta sağlık çalışanlarına ayırmak lazım. Bu maskelerin hasta bulunduğu bilinen ortamlar dışında kullanılması sağlık çalışanlarının korunması için elzem olan bu ekipmana ulaşamaması anlamına gelebilir.