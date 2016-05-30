Kum yüklü kamyonet bahçeye uçtu: 1 ölü

İstanbul Sancaktepe'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan kum yüklü kamyonet bir binanın bahçesine girdi. Sürücü Ramazan Mengükan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çıkartılarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Sancaktepe Safa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre; bir inşaattan kamyonete kum yükleyen sürücü, kamyonet ile yokuş aşağı iniyordu. Henüz bilinmeyen bir sebeple sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet, yolun son kısmında bulunan binanın bahçesine düştü.

Ters dönmüş şekilde bahçeye düşen kamyonetin sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Sürücü Mengükan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı gören bir vatandaş; “Arabanın freni patladı. İçerisinde 1 kişi vardı. Araba ağaca takılarak ters döndü. Kum yüklüydü" dedi. Sürücü Mengükan'ın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.