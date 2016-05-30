T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kum yüklü kamyonet bahçeye uçtu: 1 ölü

Ters dönmüş şekilde bahçeye düşen kamyonetin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

30 Mayıs 2016 16:46

İstanbul Sancaktepe'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan kum yüklü kamyonet bir binanın bahçesine girdi. Sürücü Ramazan Mengükan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çıkartılarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Sancaktepe Safa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre; bir inşaattan kamyonete kum yükleyen sürücü, kamyonet ile yokuş aşağı iniyordu. Henüz bilinmeyen bir sebeple sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet, yolun son kısmında bulunan binanın bahçesine düştü.

Ters dönmüş şekilde bahçeye düşen kamyonetin sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Sürücü Mengükan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı gören bir vatandaş; “Arabanın freni patladı. İçerisinde 1 kişi vardı. Araba ağaca takılarak ters döndü. Kum yüklüydü" dedi. Sürücü Mengükan'ın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

ETİKETLER

kamyonetkazaSancaktepesürücü

İlgili Haberler

Üç ilde trafik kazası; 5 ölü, 100'e yakın yaralı

Yozgat'taki otobüs şarampole devrildi, Çorum'daki otobüs tarlaya uçtu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24