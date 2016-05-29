Üç ilde trafik kazası; 5 ölü, 100'e yakın yaralı

Yozgat'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 5’i ağır, 30 kişi de yaralandı.Antalya'nın Çubukbeli Mevkii’nde kayalığa çarpan yolcu otobüsündeki yolculardan ikisi öldü, 5 kişi yaralandı. Çorum'da otobüs tarlaya uçtu, 1'i ağır 21 kişi yaralandı

İlk kaza, saat 01.00 sıralarında Yozgat-Çorum karayolu 20’nci kilometresindeki Sarımbey Köyü yol ayrımında meydana geldi. Konya’dan Rize’ye giden 51 yaşındaki Sadık Gençkurt yönetimindeki 53 HP 505 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, kazanın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, hazır bekleyen ambulanslarla Yozgat merkez ve Sorgun İlçesi ile Çorum’un Alaca İlçesi’ndeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çorum'da otobüs tarlaya uçtu

Çorum'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 21 kişi yaralandı.

Samsun’a giden 49 yaşındaki Ali Erden, yönetimindeki 34 UCC 39 plakalı yolcu otobüsü, Çorum-Ankara karayolunun 18’inci kilometresinde yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp bariyerleri aşarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile birlikte Kübra Er (21), Hikmet Er (51), Yaşar Bölükbaşoğlu (54), Fatma Mina Geçgün (5), Pınar Geçgün (29), Sedi Hamit (44), Satı Şenoğlu (46), Kemal Şenoğlu (52), Hüssein Ali (6), Alaattin Başer (66), Kadir Pamukçu (34), Hamide Başer (60), Osman Yoldaş (25), Mehmet Şamil Könez (36), Burhan Usta (53), Eren Yılmaz Kurtça (18), Gökhan Altunbaş (27), Hamide Tangal (44), Mahmut Yıldız (24), Abdulvahap Yıldız (19) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri yaralı yolcuları otobüsün içerisinden çıkarıp ambulanslara taşıdı.

Yaralılar Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'da 2 ölü

Antalya'nın Çubukbeli Mevkii’nde kayalığa çarpan yolcu otobüsündeki yolculardan 30 yaşındaki Samet Gider ile 72 yaşındaki Zekiye Kaya öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah erken saatlerde Burdur- Antalya Karayolu, Döşemealtı İlçesi Çubukbeli Mevkii’nde meydana geldi.

Bursa’dan Antalya’ya gelen 16 KN 581 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak kayalığa çarptı. Otobüsteki yolculardan Samet Gider ile Zekiye Kaya öldü, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla Antalya’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.