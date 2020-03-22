Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT iş birliği; tiyatrolar ve konserler televizyona taşınacak

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrıları sürerken Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT işbirliği ile 24 Mart – 1 Mayıs tarihleri arasında “Sanat Heyecanı Evimizde” etkinliklerini başlatıyor.

Salgın nedeniyle, mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması gereken günlerde, çeşitli sanat etkinlikleri dijital ortamlara taşındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da canlı yayın ve bant yayını şeklinde konserleri ve tiyatro oyunlarını, TRT2 ekranlarına taşıyacak.

Altı hafta boyunca; her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera konserleri canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamları ise Troya, Aida ve La Boheme gibi dünyaca ünlü operalarımız yayınlanacak. Ayrıca çocuk oyunları da ekranlara gelecek.

Program

• 24 Mart Salı – Napoliten Konser DOB / Canlı

• 27 Mart Cuma – Tiyatro “Reis Bey” DT / Canlı

• 28 Mart Cumartesi – La Boheme DOB / Bant

• 31 Mart Salı – Tiyatro “Tembel Memiş” DT / Canlı

• 3 Nisan Cuma – CSO (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) / Canlı

• 4 Nisan Cumartesi – Aida DOB / Bant

• 7 Nisan Salı – Tiyatro “Kantocu” DT / Canlı

• 10 Nisan Cuma – Konser Opera DOB / Canlı

• 11 Nisan Cumartesi – Troya DOB / Bant

• 14 Nisan Salı – Tiyatro “Uçmak” DT / Canlı

• 17 Nisan Cuma – Çukurova Senfoni Orkestrası / Canlı

• 18 Nisan Cumartesi – “Operanın Sevgilileri” Konser DOB / Bant

• 21 Nisan Salı – Tiyatro “Turta Girmemiş Orman” / Canlı

• 24 Nisan Cuma – Konser DOB / Canlı

• 25 Nisan Cumartesi – “Gala Konser” DOB / Bant

• 28 Nisan Salı – Tiyatro “Kuzu Maydonozun Maceraları” DT / Canlı

• 1 Mayıs Cuma – İzmir Senfoni Orkestrası / Canlı

DOB: Devlet Opera ve Balesi

DT: Devlet Tiyatroları



