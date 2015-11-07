Kültür ve Turizm Bakanlığı, Meclis Camisi’nin korunmasına itiraz etti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TBMM içerisinde bulunan Meclis Camisi’nin Kültür Varlıkları ve Korumua Kurulu tarafından tescil edilmesine ve korunmasına itiraz etti. Caminin mimarlarından olan Can Çinici, duruma ‘acıklı’ tanımlamasını yaparken, “Demek ki bizim dünya ile paylaştığımız hiçbir değerimiz yokmuş...“ dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, TBMM içinde bulunan ve Behruz Çinici’nin mimarı olduğu sanat eseri niteliğindeki Meclis Cami’nin Kültür Varlıkları ve Koruma Kurulu tarafından tescil edilmesine, korunmasına itiraz etti. Meclis Cami’yi ve camiyle birlikte Meclis içindeki kompleks yapıyı babası Behruz Çinici ile tasarlayan ve 1995 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne babasıyla birlikte değer görülen Can Çinici, “Uluslararası camiaya mal olmuş, mimarlık açısından çok önemli bir ödüle değer görülmüş bir yapının ülkemizde yıkılmak istenmesi, korunmasına bakanlık tarafından itiraz edilmesi çok acıklı... Demek ki bizim dünya ile paylaştığımız hiçbir değerimiz yokmuş...” sözleriyle bakanlığın itirazını değerlendirirken, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise “Bakanlık neye itiraz ettiğini biliyor mu?” diye sordu.

Caminin mimarlarından Can Çinici, bakanlığın itirazını “acıklı” bulduğunu dile getirerek, caminin inşa edildiği dönemden bu yana “politik tartışma konusu haline getirilmeye çalışıldığını” vurguladı. Caminin “herhangi bir parti karşıtlığı olsun” diye tasarlanmadığına dikkat çeken Çinici, “Bir sanat eseri ancak halk kitleleriyle buluştuğu zaman yaşar, eğer buluşamıyorsa yıkılır” görüşünü dile getirdi. Cami için daha önce de “modern bir cami” denildiğini anımsatan Çinici, caminin “geleneksellere karşı duralım tavrıyla tasarlanmadığına” dikkat çekti.

Yapımı 1989’da tamamlanan TBMM Cami Kompleksi’nin yıkılacağı duyumu üzerine harekete geçen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Koruma Kurulu’na tescil başvurusunda bulunmuştu. Koruma Kurulu’nun tescil etmemesi üzerine ise dava açılmışt.