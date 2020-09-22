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Kültür-Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 328 özel tiyatro projesine 12 milyon TL destek verecek

22 Eylül 2020 14:54

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatrolara verilecek destekler açıklandı. Buna göre 75 çocuk oyunu, 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere, toplam 328 özel tiyatro eserine 12 milyon lira destek verilecek.

Bu yıl 83 çocuk oyunu, 335 profesyonel ve 55 geleneksel kategoride toplam 390 özel tiyatro, proje desteği başvurusu yaptı.

Bakanlığın değerlendirme komisyonu, toplam 12 milyon TL'lik ödeneğin, 75 çocuk oyunu, 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere toplam 328 özel tiyatroya dağıtılmasına karar verdi.

Profesyonel kategoride destek sağlanan 199 özel tiyatrodan 171'inin yani neredeyse yüzde 90'ının projesi, Türk oyun yazarlarına ait eserlerden oluşuyor. 

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