Kültür ve Turizm Bakanı: HDP'li bakanlar ahlâkları varsa istifa etsinler

Eski BBP Genel Başkanı ve Kültür Bakanı Yalçın Topçu, Cizre'ye yürüyen iki HDP'li bakan için "Meclis'te yemin etmiş insanlardır, bu yeminle alakalı sıkıntıları varsa bu görev onları rahatsız ediyorsa, bence kendilerinin inandıkları şeylere göre bir ahlakları varsa derhal istifa etmeliler veya azledilmeliler" dedi.

Tekirdağ'da Vali Enver Salihoğlu'nu ziyaret eden Topçu, kendisine bakanlık görevi tebliğ edilince buna "Başüstüne" dediğini, devlette bir günlük görevin de bin yıllık görevin de aynı olduğunu anlattı.

Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde kentleri dolaştığını ancak ülkede "terör sorunu" olduğunu söyleyen Topçu, "Devlet ve millet yine Çanakkale'de olduğu gibi, Anafartalar'da, Sakarya'da Dumlupınar'da olduğu gibi mücadele veriyor. Devlet de millet de bölücü terör ve arkasındakilerin kökünü kazımaya kararlıdır. Allah'ın izniyle bundan muzaffer olarak çıkacağız" diye konuştu.

Hiç kimsenin kuşkusu ve kaygısının olmaması gerektiğini, ay yıldızlı bayrağın inmeyeceğini, ezanların dinmeyeceğini anlatan Topçu, "Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim ve şunu bütün dünyaya yüksek bir sesle haykıralım, Kürt-Türkmen savaşı yoktur. Kürdün de Türkmenin de Çerkezin de Lazın da Arnavutun da kim kendini nasıl ifade ediyorsa, hep birlikte ay yıldızlı al bayrak altında bir ve beraber yaşamak isteyen bir bütündür" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, sokağa çıkma yasağı olduğu süreçte Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca, Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan ve HDP'li vekillerin Cizre'ye girmek istemeleriyle ilgili sorusunu Topçu, şöyle yanıtladı:

"Devletin makamları millete hizmet için vardır. Devletin, milletin ve vatanın korunmaz bütünlüğünü korumak için vardır. Meclis'te yemin etmiş insanlardır, bu yeminin gereğini yapmaları gerekir. Bence bu yeminle alakalı sıkıntıları varsa derhal azledilmeleri gerekir. Hemen azledilmeleri gerekir, bakın açıkça söylüyorum. Bizim Bakanlar Kurulu olarak görevimiz nedir? Anayasa gereği kurulduk, bu Anayasa gereği inşallah milletimizin önüne sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde birlik beraberlik içinde sandığı koymaktır. İkinci meselemiz nedir? Devletin bir saniyesi bile boşa harcanmadan millete hizmet etmektir. Eşkıyaya mihmandarlık ve yataklık etmek, sözcülüğünü yapmak değildir. Bunun için eğer bu görev onları rahatsız ediyorsa, bence kendilerinin inandıkları şeylere göre bir ahlakları varsa derhal istifa etmeliler veya azledilmeliler." Topçu, daha sonra Namık Kemal Evi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, inşaatı devam eden kültür merkezi, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.