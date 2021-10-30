Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Galataport’ta düzenlenen sergilerin açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘’Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin bu sene ilki gerçekleşiyor. Artık her sonbaharda ve ilkbaharda gerçekleşecek. Şu anda bu 17 günlük süreçte 1000'den fazla sanatçının katılımıyla 64 ayrı noktada yüzlerce etkinlik gerçekleştiriliyor. İlkbaharda çok daha büyük festival yapacağız. Dünyadan birçok ziyaretçiyi bölgemize çeker hale geleceğiz’’ dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Festivali kapsamında Galataport’ta düzenlenen sergi açılışlarına katıldı. Açılışı yapılan Monet & Friends isimli sergide 19’uncu yüzyılın Paris’i ünlü ressamların dijital eserleriyle aktarılıyor. Bir diğer sergide ise ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in arşivinden fotoğraflar yer alıyor.

"Dünyadan birçok ziyaretçiyi bölgemize çeker hale geleceğiz"

Sergilerin açılışının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, ‘’Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin bu sene ilki gerçekleşiyor. Artık her sonbaharda ve ilkbaharda gerçekleşecek. Şu anda bu 17 günlük süreçte 1000'den fazla sanatçının katılımıyla 64 ayrı noktada yüzlerce etkinlik gerçekleştiriliyor. İlkbaharda çok daha büyük festival yapacağız. Dünyadan birçok ziyaretçiyi bölgemize çeker hale geleceğiz. İnşallah Türkiye olarak kültür ve sanat konusunda çok iyi marka olacağız. Bu seneki anlamı çok daha büyük. Uzun süren bir pandemi döneminden sonra dünyaya da bir mesaj vermek istedik. Pandemide en çok etkilenen kurumlar, kültür ve sanat etkinlikleri oldu. Artık burada da normalleşmenin başladığını Beyoğlu'ndan Türkiye'den dünyaya böyle bir mesaj verme fırsatını da yakaladık. İnşallah en kısa zamanda uluslararası bir marka haline getirmiş olacağız’’ dedi.

"Festivalimizi uluslararası bir marka haline getireceğiz"

Sergileri ziyaret eden Bakan Ersoy sergilerle ilgili olarak ise "Monet & Friends sergisi uluslararası bir sergi. Bunun gibi birkaç uluslararası etkinlik daha var bu festival sırasında. Yarın akşam da Londra Filarmoni Orkestrası, AKM'de çalacak. Yine birkaç gün sonra cazın efsane ismi Chris Botti AKM'de sahne alacak. Bu tarz etkinliklerle festivalimizi her geçen sene daha da arttırarak uluslararası bir marka haline getireceğiz. İnşallah başta Beyoğlu'nun, İstanbul'un sonrasında da Türkiye'nin ve dünyanın en marka festivallerinden biri yapacağız" diye konuştu.

Bakan Ersoy, "Monet&Friends Dijital Sergisi 1860 ile 1890 yılları arasında dönemin en önemli ressamlarının eserlerinin dijital olarak sunulduğu bir çalışma, 15 sanatçının eserlerini kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy’un eşi ile birlikte ziyaret ettiği Galataport’ta ki sergi açılışlarına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. (İHA)