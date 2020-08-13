Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Galata Kulesi'nde yapılan işlem doğru ve yapılması gereken ama hiltinin kullanılması yanlış

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Galata Kulesi'ni müzeye çevirmek amacıyla yapılan restorasyon çalışması sırasında kulenin duvarlarının hilti ile tahrip edildiği görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından telefonla görüştüğü Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un açıklamalarına yer verdi.

“Yapılan işlem doğru ve yapılması gereken bir işlem ama hiltinin kullanılması yanlış” diyen Bakan Ersoy, “İşin başındaki hocamız birazdan konuyla ilgili teknik bir açıklama yapacak. Yapılan işlem, kuleye son 45-50 yılda yapılanlarla özgünü ayrıştırma işlemi... Sonradan niteliksiz malzemeyle yapılan bölümleri alınıyor. Bu yapılması gereken bir işlem. Bu işlemin hilti ile yapılması ise yanlış" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un sembollerinden ve 14. yüzyıldan kalma Galata Kulesi, geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmıştı.

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TIKLAYIN - Turizm Bakanı Ersoy'dan, skandal restorasyon hakkında açıklama: Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardı