Kültür Üniversitesi Kolombiyalı Uniminuto Üniversitesi ile iyi niyet anlaşması imzaladı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi, Kolombiya\'daki Uniminuto Üniversitesi ile iyi niyet anlaşması imzaladı.130 bin öğrenciye eğitim sunan Uniminuto Üniversitesi ile 8 Ocak 2018 Pazartesi günü İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel’in makamında iki üniversitenin akademik materyal, yayın ve diğer bilimsel bilgilerinin paylaşılmasını kapsayan İyi Niyet Anlaşması’nı imzaladı.

Eşitlik ve karşılıklılık ilkelerine dayanan anlaşma, Erasmus+ World KA107 Proje başvurusuna da dahil olacak Uniminuto Üniversitesi ile İKÜ’nün öğrenci ve personel değişiminin yanı sıra eğitsel ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesini de içeriyor.

İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel: \"Eğitim anlayışımızı, imzaladığımız ikili anlaşmalarla uluslararası boyuta taşıyoruz.\"

KOLOMBİYA\'DA EN FAZLA ÖĞRENCİSİ OLAN ÜNİVERSİTE

Uniminuto Üniversitesi ile yapılan iyi niyet anlaşmasının imza töreninde konuşan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, \"Uniminuto Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, üniversitemizin farklı coğrafyalardaki akademik ağını genişletmesi açısından büyük önem arz ediyor. Bu anlaşmayla tüm öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz partner üniversitemizde çalışmalarını sürdürme fırsatı yakalıyorlar. Uluslararası işbirliği ağımıza Uniminuto Üniversitesi gibi Kolombiya’da en fazla öğrenci sayısına sahip üniversiteler arasında önde gelen yükseköğretim kurumunu da eklemekten memnuniyet duyuyoruz. Ulusal ve evrensel değerler ışığında çağdaş, ilerici ve çok yönlülük esaslı eğitim anlayışımızı, imzaladığımız ikili anlaşmalarla uluslararası boyuta taşıyoruz. Bu sayede tüm dünya ile etkileşim kurarak bilim dünyasına katkı sağlamayı hedefliyoruz\" dedi.

İmzalanan iyi niyet anlaşmasının yanı sıra Erasmus+ kapsamında da 124 üniversite ile işbirliği yaptıklarına değinen Prof. Dr. Güzel, 2017-2018 Akademik Yılı’nda Çin, Amerika ve Kolombiya başta olmak üzere birçok ülkeden öğrencileri misafir edeceklerini de duyurdu.

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