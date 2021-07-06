1 Eylül 2015’te yayına başlayan Kültür Servisi sitesi, yaklaşık altı yılın ardından, ekonomik zorluklar nedeniyle yayınını sonlandıracağını duyurdu.

Kültür Servisi ekibi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kültür Servisi okurlarına veda ediyor. 1 Eylül 2015’te yayına başlayan Kültür Servisi, yaklaşık altı yılın ardından, ekonomik zorluklar nedeniyle yayınını sonlandırıyor.

Kültür Servisi, Türkiye’de kültür gazeteciliğinin alanlarının daraldığı dönemde kuruldu. Kurulduğu günden bu yana çok sesliliği, çok kültürlülüğü ve çok renkliliği savunan çizgide yayın yaptı. Kültürün tüm alanlarla bağını kuran bakış açısıyla, pek çok önemli habere imza attı. Kullandığı dilden yer verdiği fotoğraflara kadar özenli haberciliğin temsilcisi oldu.

Hayallerimizin çok azını gerçekleştirmiş olsak da gurur verici bir yolculuktu.

Bugüne kadar gazetemize emeği geçen, destek olan herkese, yazarlarımıza ve tüm okurlarımıza teşekkür ederiz.”