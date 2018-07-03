Kültür-sanat efsanesi geri dönüyor: Sinematek/Sinemaevi'nin tanıtım videosu yayınlandı

12 Eylül 1980 darbesiyle kapanan Sinematek Derneği’nden sonra Kadıköy’de yeniden hayata geçirilmesi planlanan Sinematek/Sinemaevi’nin tanıtım videosu yayınlandı.

Filmloverss'ın haberine göre Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen, yönetmen Pelin Esmer ve Tayfun Pirselimoğlu’nun birlikte söz aldığı tanıtım gecesinde Sinematek ile ilgili detaylar paylaşılmıştı. Pelin Esmer’in, ‘İlk Sinematek kurulduğunda daha doğmamıştım kapandığında ise daha çocuktum. Ama bu sefer yetiştim kaçırdığım için çok üzüldüğüm şeylerden biriydi Sinematek. O eksik kapandı, katıldığımız festivallerde yabancı yönetmenler hava atıyor, hepsinin kentinde sinematek var. Şimdi ben de kıvana kıvana anlatacağım, en kısa zamanda gerçekleşmesini ümit ediyorum’ şeklinde bahsettiği Sinematek için Tayfun Pirselimoğlu ise ‘Sinema profesyonellerinin bir çatı altında konuştukları, tartıştıkları, çalıştıkları bir yer, çok önemli. Sinemanın böyle bir şeye ihtiyacı var. Bizim için çok önemli bir eksikliği ortadan kaldıracak bir mucize’ şeklinde konuşmuştu. Sinematek/Sinemaevi tanıtım gecesinin ardından nasıl bir yapıya sahip olacağının sinemaseverlerle paylaşıldığı bir tanıtım videosu yayınlandı.

Sinema izleyicisine düzenli ve sistematik programlarla, sinema tarihine mâl olmuş yerli ve yabancı sinemadan örneklerin sunulacağı Sinematek/Sinemaevi 2018’in son aylarından itibaren Kadıköy Yoğurtçu Parkı yakınlarında yepyeni bir binada hayata geçecek. Temeli atılan ve inşaatı tüm hızıyla devam eden Sinematek/Sinemaevi binasında bütün teknik yeniliklerle donatılmış 200 kişilik bir salon bulunacak.

Sinematek nedir?

-Sinematek/Sinema Evi bir sinema kültürü kurumudur. Sinema yapıtlarını koruma altına alır, bu konuda araştırmalar yapar ve yaptırır, sinema kültürünü yaymak için gösterimler düzenler.

Sinema ile ilgili her türlü̈ film, fotoğraf, belge, aygıt ve benzerlerini uluslararası standartlarda arşivler, aynı konularda çalışan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurar.

-Sinematek aynı zamanda bir Sinema Evi’dir. Ülkemizin sinema sanatçıları Sinema Evi’nde toplanabilir, filmlerini basına tanıtabilir, gösterebilir, ilk gösterimlerini yapabilirler.

-Sinematek filmleri haftada altı gün, günde iki seans, orijinal dillerinde ve Türkçe altyazılı olarak “ara”sız gösterir. Her filmle beraber izleyicilere filmle ilgili bir bilgi notu sunulur.

-Programlarında büyük sinema klasiklerine görülmesi zor veya mümkün olmayan eski ve ilginç ilk filmlere yer verir. Türk sinemasının eski ve yeni filmlerinden örnekler sunar.

-Sinematek sergiler açar, seminerler, atölyeler, konferanslar düzenler.

-Bütün dünyada büyük yankılar uyandırdıkları halde ülkemizde gösterim imkânı bulmayan yönetmenlerin filmlerini, sinemalarda hiç filmi gösterilmemiş veya pek az gösterilmiş ülkelerin sinemalarını tanıtır.

-Sinematek’in kitaplığı araştırmacıların kullanımına açıktır.

-Öğrenciler ve araştırmacılar, çalışmaları için gerekli gördükleri filmleri, film izleme köşelerinde izleyebilirler.

-Film türleriyle ilgili toplu gösteriler yapar.

-Sinema sanatına damgasını vurmuş ünlü akımların örneklerini özel programlar ve bilgilendirici broşürlerle sunar.

-Belgesel ve kısa film programları sunar.

-Sinematek’in kitaplığı araştırmacıların kullanımına açıktır.

-Öğrenciler ve araştırmacılar, çalışmaları için gerekli gördükleri filmleri, film izleme köşelerinde izleyebilirler.

-Filmlerden önce ve sonra, herkes izlenimlerini, her türlü tartışmaya açık yazlık ve kışlık kafede tanıdık tanımadık herkesle paylaşabilir.