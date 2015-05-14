Kültür sanat dergisi Çün' 5. sayısıyla raflarda

Edebiyat ağırlıklı kültür sanat dergisi Çün, "Tüm seçim anketlerinin favorisi Çün’ 5. Sayısıyla devam ediyor" sloganıyla raflardaki yerini aldı.

Çün'ün bu sayısında, Adalet Çavdar ve Mustafa Altındeğer’in Kemal Aydoğan ve Onur Ünsal ile Moda Sahnesi üzerine yaptıkları bir söyleşi bulunuyor. Diğer bir söyleşi konuğu ise Çek müzisyen Tomáš Dvořák.

Mustafa Çevikdoğan’ın “hiç kimsenin bu dünyada yoktur selameti” isimli öyküsüyle açılan sayının diğer öyküleri Ahmet Büke, Fatih Mutlu, Merve Yakut ve Aras Keser imzalarına sahip.

Rıdvan Gecü bu sayıda, yakın zamanda çıkan romanı Sünepe’nin yazım sürecinde vazgeçilmiş, silinmiş sahnelerini ortaya çıkardı. İlker Filiz, Anıl Salar, Asena Doğan, Oğuz Kaan Pektaş ve Hasan Rua bu sayıda yazılarıyla yer alıyorlar.

Bu sayının şairleri (sıralı tam liste) Osman Konuk, Rıdvan Gecü, Murat Çelik, Ozan Can Türkmen, Ufuk Akbal, İnanç Avadit, Fatih Mutlu, Neşe Özdemir ve Ali Erbil.