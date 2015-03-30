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Kültür-Sanat

Kültür Bakanlığı'ndan Oscarlı Moore'lu Türkiye tanıtımına ret!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Oscar ödüllü oyuncu Julianne Moore'un oynadığı Türkiye tanıtım filmini beğenmedi

30 Mart 2015 12:27

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin tanıtımını verdiği Iconisus & I Mean It ortaklığının başkanı Emrah Yücel’in hazırladığı ve bu sene ‘Unutma Beni’ filminde performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Ödülü’nü alan Hollywood yıldızı Julianne Moore’un rol aldığı tanıtım filmine vize vermedi.

Yücel, geçen yıl filmin setinden Julianne Moore’un yer aldığı görüntüleri paylaşırken, sanatçının “Türkiye’nin tanıtım yüzü” olacağını duyurmuştu.

Bakanlık yetkilileri filme vize verilmeme nedenini açıklamıyor. Umut Erdem'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, bakanlığın, filmde Moore’un oyunculuğunu beğenmediği, tekrar çekilmesini istediği, ancak oyuncunun bu talebi kabul etmediği öğrenildi.

Moore, tanıtım filminde, çocukluğunda Türkiye’ye gelmiş bir turisti canlandırıyor ve uçakta, geçmişe dönüşlerle o seyahatleri hatırlıyordu.

 

'Bunun gibi 30 film çektik'

 

Bakanlık yetkilileri filmle ilgili şunları söyledi: “O reklam ajansımızın bir projesi, biz gerçekleştirmedik ve bakanlığımızın deklarasyonu da değildi; ajansın kendisinindi. Filmi yayınlamadık, proje aşamasında kaldı. Biz geçtiğimiz yıl bunun gibi 30 tane film yaptık. Bunlar yolda karşılaştığımız konular. Biz yolda karşılaştığımız konuları değil, yolun sonunda ortaya çıkardığımızı tartıştırırız ve konuşuruz. Yolun sonuna getirmediğimiz bir konuyu konuşmamız doğru olmaz.”

 

1.5 milyon dolar zararda

 

3-4 milyon dolar civarı bütçesi olan projenin iptali ile Emrah Yücel’in yaklaşık 1 milyon 500 bin dolar zarar ettiği belirtiliyor. Yücel’in Facebook hesabında, daha önce paylaştığı Julianne Moore’lu çekim görüntüleri yer almazken, 1 Ocak’ta yazdığı “2014 berbat bir yıldı. Bittiğine seviniyorum” mesajı dikkat çekiyor.

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