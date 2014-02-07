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Eski bakanlardan Julianne Moore’lu tanıtıma eleştiri

Hollywood film afişlerinin de tasarımlarını yapan Emrah Yücel'in aldığı bakanlığın 50 milyon dolarlık 2014 yılı tanıtım ihalesine eski Kültür bakanlarından tepki geldi

07 Şubat 2014 10:06

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın siparişi üzerine Emrah Yücel’in Hollywood yıldızı Julianne Moore ile tanıtım filmleri çekmesinin ve kampanyanın detaylarını paylaşmasının ardından eski bakanlar Ertuğrul Günay ve Bahattin Yücel’den hem tanıtım ihalesine, hem de stratejiye tepki geldi. Günay, Twitter adresinden “Dönemimde tanıtım ihalesi, tam şeffaflıkla, bakanlık yetkilileri, turizm kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla yapıldı. Hiç tek firma olmadı, şeffaf bir süreçte en az dört-beş firma alıyordu. Komisyonlar da bugünden çok düşüktü” şeklinde eleştiride bulundu.

 

'Kampanya çok amatörce'

 

Bahattin Yücel ise Günay’a verdiği yanıtlarda ve mesajlarında şunları yazdı: “Dünyada altıncı sırada yer alan Türkiye için bu kampanya çok amatörce. Turizm sektörü reklamcısından daha ileride. Bu yöntemle Türkiye’nin tanıtımının performansı olmayan bir şirkete verilmesi suçtur. Eskiden yarışma jürisinde, TÜRSAB, konaklama sektörü ve Reklamcılar Derneği yer alır, birlikte karar verilirdi. Şimdi oldubittiye getirilmiş. Tanıtma ihalesinin kapalı kapılar ardında, yarışma yapılmaksızın verilmesinde bu şirket sahibinin eski bir bakanla yakınlığı etkili oldu mu? Tantım İhalesi şeffaflaştırılmalı. İlk kez ihale kazanan bir şirket sahibinin kendisini ülkesinin kamuoyuna tanıttığı bir kampanya izliyoruz. Emrah Yücel, LA’de (Los Angeles) yaşayan bir grafikçiymiş.”

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