Kültür Bakanlığı, Uçan Süpürge Film Festivali'ne desteğini kesti

Kültür Bakanlığı, 20 yıldır ödenek desteği verdiği Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nden desteğini ‘uygun görülmediği’ gerekçesiyle kesti.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdür Vekili Erkin Yılmaz imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi:

“21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ adlı etkinliğe ilişkin destek talebiniz, Sinema Destekleme Komisyonu toplantı gündemine alınarak değerlendirilmiş olup, komisyonun 2018/3 sayılı kararı ile uygun bulunmamıştır.”

“Bu festival, bütün engellemelere rağmen devam edecek”

Uçan Süpürge karara tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu festival, bütün engellemelere, her türlü baskıya ve zorlamalara rağmen, 21 değil, 51 değil, 61 yıl devam edecektir. 20 yıldır desteklenen festival, 21. senesinde, festivalin son bulmasının ardından, üstelik, bakanlığın logoları, her yıl olduğu gibi, billboardlardan, el ilanlarına kadar bütün basılı ve görsel malzemelerde kullanıldıktan, festival ulusal ve uluslararası alanda bakanlığın desteğiyle yapılıyor göründükten sonra, neden uygun bulunmamış anlamak mümkün değil. Bakanlıktan gerekçeli karar talep ediyoruz.”

21. yılda 62 film gösterildi

21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 10-17 Mayıs’ta düzenlenmişti.

Festivalde 24 uluslararası, 6 ulusal seçki, 12 kısa film ve 16 belgesel olmak üzere 62 film gösterimi ve 8 mekanda 17 etkinlik gerçekleştirilmiş; Yeni Zelanda’nın ilk kadın başbakanı Helen Clark da festivalin konukları arasında yer almıştı.

Uçan Süpürge, kadın sivil toplum kuruluşları arasında iletişim, dayanışma ve işbirliğini artırarak bu kuruluşların güçlenmesine katkıda bulunmayı; toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmak ve bu yönde duyarlılık yaratmayı; dolayısıyla Türkiye’de sivil toplum ve demokrasinin gelişimi için çalışmayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin 1998 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin organizasyonu Uçan Süpürge tarafından yapılıyor.

Sinemada kadın emeğini görünür kılan, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olmuş kadın sinemacılara ev sahipliği yapan, genç sinemacıların çalışmalarını destekleyen, uluslararası seçkisi her yıl FIPRESCI jürisi tarafından ödüllendirilen, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 20 yıldır Kültür Bakanlığı’ndan ödenek desteği alıyordu.