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Kültür-Sanat

Kültür Bakanlığı Mimesis dergisinin yayınevinden özür diledi

Kültür Bakanlığı'nın Mimesis dergisinin müstehcen bulunduğuna dair haberler üzerine derginin yayınevinden özür dilediği belirtildi

30 Haziran 2012 14:23

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Mimesis dergisinin yayınevinden özür diledi.

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün, Mimesis dergisinin müstehcen bulunduğuna dair derginin yayınevine resmi yazı yazan Elazığ İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Pirinççi’nin bu tutumundan haberdar olmadığı ve bu tutumdan dolayı özür dilediği belirtildi.

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erol Sönmez, Mimesis dergisinin yayınevi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Müdürü Ergün Kocabıyık’ı arayarak konuyu genel müdürlük olarak takip ettiklerini de belirtti.

 

İçeriğe müdahale yok

 

Sönmez ayrıca, Mimesis’in yanı sıra Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak 200’den fazla dergiye abone olduklarını ve hiçbirinin içeriğine karışmadıklarını vurguladı.

Elazığ İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Pirinççi ise yurttaşların “müstehcen” şikâyeti üzerine resmi yazı yazdığını ancak derginin yayınevine iade edilmediğini söyledi.

Tiyatro çeviri, araştırma dergisi Mimesis’in 19. sayısını birkaç yurttaşın müstehcen bulması üzerine Elazığ İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Pirinççi tarafından derginin yayınevi Boğaziçi Üniversitesi Yayınları’na gönderilen resmi yazıda dergide müstehcen resim ve çizgilerin bulunduğunun okuyucular tarafından tespit edildiği belirtilerek “Yapılan inceleme neticesinde müstehcen içerikli bulduğumuz bu dergilerin Elazığ İl Halk Kütüphanesi ve ilçe halk kütüphanelerimize bağış yolu ile olsa dahi göndermemenizi rica ederim” ifadeleri yer almıştı.

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