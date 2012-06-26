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Mimesis dergisinde yayımlanan 2 bin 500 yıllık çizimler 'müstehcen' bulundu

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanan Mimesis'in 19. sayısı, Elazığ Halk Kütüphanesi tarafından 'müstehcen' içerikli olduğu gerekçesiyle iade edildi

26 Haziran 2012 11:48

Elazığ İl Halk Kütüphanesi, Kültür Bakanlığı’nın tüm kütüphanelere dağıttığı Mimesis adlı tiyatro dergisinin 19. sayısını, 2500 yıl öncesine ait “müstehcen” resimler nedeniyle raflardan kaldırıp iade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’nin farklı şehirlerinde il ve ilçe kütüphanelerine dağıttığı Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi, Elazığ İl Halk Kütüphanesi tarafından müstehcen içerikli olduğu gerekçesiyle iade edildi. Elazığ İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Pirinççi tarafından Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’ne gönderilen resmi yazıda, “Derginin 19. sayısının içeriğinde müstehcen resim ve çizgilerin bulunduğu okuyucularımız tarafından tespit edilmiştir” ifadesine yer verildi.

Velilerden çocukların ahlaki değerlerini bozduğu iddiasıyla şikâyet geldiğini belirten Elazığ İl Halk Kütüphanesi, müstehcen içerikli bulunan derginin Elazığ il ve ilçe kütüphanelerine bağış yoluyla olsa dahi gönderilmemesini talep etti. Habertürk'ün haberine göre, Mimesis Dergisi Yayın Kurulu ise yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Akademik-bilimsel bir makalenin içeriği kaale alınmaksızın, ilişiğindeki M.Ö. 5. yüzyıla ait görseller bağlamlarından koparılarak ‘ahlaka aykırı’ bulunup, raflardan kaldırılmıştır. Mimesis Dergisi’ne dönükmüstehcenlik ithamını sansürcü zihniyetin bir çeşitlemesi ve yasaklaması olarak görüyoruz. Kültür Bakanlığı tarafından onlarca il ve ilçe kütüphanesi raflarına yerleştirilen akademik-bilimsel bir derginin, yine ona bağlı bir kuruluş tarafından raftan kaldırılmasını ise tek kelimeyle ‘absürd’ buluyoruz.”

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