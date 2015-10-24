Kültür Bakanlığı, Carmina Burana'yı repertuvardan tamamen çıkardı

Kültür Bakanlığı,'nın "sözlerinin seks ve şarap ile ilgili olduğu görüşüyle Carl Orff’un 'Carmina Burana' adlı eserini repertuvarından tamamen çıkardığı" iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Oğuz Yıldız’ın haberine göre; Fazıl Say, Nâzım Oratoryosu’nun, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından “telefon emriyle” kaldırması ve yerine Carmina Burana’nın konulmasının ardından kaleme aldığı “Kültür Bakanlığı, Şarap ve Seks” yazısında “Carmina Burana’nın eski Almanca ve Latince metinlerinin ‘seks ve şarap’ içerikli olduğunu ama kimsenin sözleri anlamadığı için itiraz etmediğine” yer vermişti.

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, eserin Türkçe sözlerini istedi. Bakanlık incelemesinden sonra, eserin 11 ve 14’üncü bölümlerinin çıkarılmasını istedi.

Ayrıca İzmir Devlet Opera ve Balesi’ne temsilin iptal edilmesi talimatını verdi. (Ancak eseri bakanlığın değil İZDOP'un repertuvardan çıkardığı açıklanmıştı / T24) İZDOB, oyunun “teknik nedenlerle” ertelendiğini duyurmuş, ancak daha sonra ‘tam metinle’ tek bir temsil vermişti. Bakanlık çıkışlı “sansür” iddiaları sonrası İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde ‘istifa zinciri’ yaşanmıştı.

DOB, esere 2015-2016 sanat sezonu repertuvarında hiç yer vermedi. Sanat çevreleri ise repertuvarı “kesin çözümlü sansür” olarak yorumladı. DOB yetkilileri de, program belirlendikten sonra repertuvara herhangi bir ekleme ya da eksiltme yapmadıklarını kaydetti.

Sanatçılar 6 Mart 2014’te İzmir’de yaptıkları bir gösteride, Carl Orff’un “Carmina Burana” sahne kantatından “Fortuna” bölümü ile İzmir, Onuncu Yıl, Gençlik ve Mülkiye marşlarını seslendirmişti.

Carmina Burana, Burana el yazıtları olarak da bilinir. Münih'teki Bayern Kütüphanesinde bulunan 318 şarkı ve şiirlerden oluşur.

Carmina Burana, müzisyen kökenli bir aileden gelen Alman Carl Orff tarafından oluşturulmuş sahne kantatıdır. Eser 1935 yılında oluşturulmuş ve 1937'de ilk defa gösterime konmuştur.