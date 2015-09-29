Kültür Bakanı'ndan Aspendos yorumu: İdeolojik linç!

Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki basamakların ve oturakların orjinal koyu gri yerine beyaz mermer kullanılarak restore edilmesine yönelik eleştirilerle ilgili olarak, "Yani birilerinin ideolojik bir linç, 'Şuradan ne çıksa da vursam, iktidarı yerle yeksan etsem' anlayışından vazgeçmesi lazım. Kültür varlıklarımızın korunması kollanması siyasete alet edilecek bir şey değil" ifadelerini kullandı.

G-20 Turizm Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere öğle saatlerinde Antalya'ya gelen Bakan Topçu, Antalya Valisi Muammer Türker'i makamında ziyaret etti. Bakan Topçu, G-20 Turizm Bakanları toplantısına üye ülkelerin 8'inin bakan düzeyinde katılacağını belirterek, toplantının Antalya'nın küresel bir turizm markası olması için çok önemli organizasyon olduğunu söyledi. Ziyarette soruları da yanıtlayan Bakan Topçu, Aspendos Antik Tiyatrosu restorasyonuna yönelik eleştirilerin ideolojik linç niyeti taşıdığını söyledi. Kültür varlıklarının restorasyon, tadilat ya da onarım çalışmalarının belirli bir silsile içinde gerçekleştiğini belirten Bakan Yalçın Topçu, "Yani birilerinin ideolojik bir linç, 'Şuradan ne çıksa da vursam, iktidarı yerle yeksan etsem' anlayışından vazgeçmesi lazım. Kültür varlıklarımızın korunması kollanması siyasete alet edilecek bir şey değil" diye konuştu.

"Sabah eline kazmayı küreği alan bu işleri yapmıyor"

Restorasyon çalışmalarının bir kurul, teknik heyet denetiminde, belli bir teknik sefahat takip edilerek, hazırlanan raporlar doğrultusunda gerçekleştiğini aktaran Topçu, "Sabah eline kazmayı küreği alan bu işleri yapmıyor. Kimse kendi başına bir şey yapmaz. Bunlar bilinen şeyler. Bunu eleştiri konusu yapanlar da bunu gayet iyi bilir" dedi. Topçu, şöyle devam etti:

"Bakın çok açık ve net söylüyorum. Her şeyi siyasallaştırıyoruz. Bu doğru değil. Siyasetin de bir ahlakı olur. Bir zamanlar söylerdim 'Camiden, kışladan, okuldan bu işleri uzak tutalım' diye. Şimdi de kültürden uzak tutalım. Kültür hepimizin varlık nedeni. Hayatımızın tamamı. Milletin var olmasını gerektiren varlıklarımız kültür varlıklarımızı küresel marka yapalım. Aspendos'un tadilat ve onarımıyla ilgili bu laflar kimin işine yarar? Bu eleştiriler kimin işine yarar? Antalya'nın turizm sektörünün işine yaramaz, kültür varlıklarımızın işine yaramaz. Burada doğru söz yok bir kere. Bir şey söylüyorsun ya, söylediğinin ne altı, ne üstü, ne tekniği, ne onu ne de bunu var. Bunları oradaki iki üç kişi yapmıyor. Altını çizerek söylüyorum, bunlar teknik meseleler. Cümle kurmaktan aciz insanlar bu işi siyasete alet ederse bu doğru olmaz."

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ziyaretleri bulunan Topçu, "Aspendos'a gezi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Gelmişken Antalya'ya tabii ki düşünürüz. Dünyanın cenneti burası. Kim gezmek istemez, ama neticede bir devlet görevi yapıyoruz. Turistik seyahat yapacak durumda keşke olsak" karşılığını verdi