Kültür Bakanlığı'ndan Aspendos açıklaması: Tabiat ve iklim etkisiyle orijinal malzeme rengini alacaktır

Antalya’da bulunan dünyanın en önemli kültürel varlıklarından Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki basamakların ve oturakların orjinal koyu gri yerine beyaz mermer kullanılarak restore edilmesine yönelik eleştirilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, restorasyonda kullanılan taşların renginin iklim ve tabiat şartlarının etkisiyle zamanla değişerek, orijinal taş malzemenin rengini alacağını bildirdi.

Bakanlıktan, Aspendos'taki restorasyon çalışmalarında tarihi yapının orijinal dokusuna uygun malzemeler kullanılmadığına yönelik haberlere ilişkin yapılan açıklamada, Antalya'nın Serik ilçesi sınırlarındaki antik tiyatronun restorasyonunun Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla uygun bulunan rölöve, restorasyon, restitüsyon, statik ve elektrik projeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Restorasyon projesi kapsamında tiyatronun "cavea" basamaklarının eksik taşlarının tamamlanmasının uygun bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bu doğrultuda tiyatronun orijinal basamaklarından numune alınmış ve çeşitli bölgelerdeki taş ocakları araştırılarak söz konusu numunelere uygun taş örnekleri toplanmıştır. Sonrasında orijinal taşın ve örnek alınan numunelerin analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir" ifadesine yer verildi.

'Zamanla orijinal mermerlerin rengini alacak'

Analizler doğrultusunda ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun incelemesi sonucu eksik taşların yerine renk ve doku gibi fiziksel hususlar yanında, basınç dayanımı, kütlece su emme ve yoğunluk gibi mekanik özellikler ile özgün taşlara en yakın özelliklere sahip, homojen yapıda olan Korkuteli beji rengindeki kireç taşının kullanılması kararı alındığına işaret edilen açıklamada, eksik basamak taşlarını tamamlama uygulamasının Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu tiyatronun orijinal taşları yaklaşık 2 bin yıllık olup, çevresel etmenlerle (yağmur, rüzgar vb.) yıpranmış ve üzeri grileşmiştir. Geçen zaman içinde renk ve doku deformasyonu, taşın içine kadar nüfuz etmiştir. Restorasyonda kullanılan taşların rengi iklim ve tabiat şartlarının etkisiyle zamanla değişerek patina oluşturacak ve orijinal taş malzemenin rengini alacaktır.

Mutfak mermeri eleştirisi

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Aspendos’taki tadilatta oturak yerleri ve merdivenlerin beyaz, mutfak mermeri tarzında kaplandığını belirterek, şunları söylemişti: "Aspendos’un taşının rengi koyu ve açık gri. Tabii ki bunu bilim adamları ve işinin ehli kişiler daha iyi bilecektir ama bir izleyici, turizmci ve kokartlı bir rehber olarak şunu söyleyebilirim; girdiğiniz anda restore edilen yerin göze çarpmaması gerekir.



Zaten restorasyonda amaç budur. Siz oraya gittiğinizde zaten direkt o bembeyaz mermerleri görüyorsunuz ki çok can sıkıcı. Tiyatronun resmini bize vermeyen bir görünüm çiziyor. O yüzden çok üzücü buldum. O basamaklar yokken tiyatronun görünümü çok daha iyiydi."

G-20'de dünya liderlerini ağırlayacak

Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı ve Serik’e bağlı Belek Turizm Bölgesi’nde düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi’nin programında da Aspendos Antik Tiyatrosu bulunuyor. Obama, Merkel, Putin gibi dünya liderlerinin 2 günlük Antalya’daki zirve programının düzenleneceği Belek’e yaklaşık 6 kilometre uzalıktaki Aspendos Antik Tiyatrosu’na gezi düzenlenmesi ve burada bir konser etkinliği de planlanıyor.