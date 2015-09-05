Kültür Bakanı Topçu: BBC, Reuters, CNN yedi düvel bir Çanakkale havası oluşturdu!

Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, "Uçağımızın burnu yeni yeni havaya kalkıyordu. Ne oldu Der Spiegel, BBC, Reuters, CNN yedi düvel bir Çanakkale havası oluşturdu" dedi.

Topçu, bakan olduktan sonra ilk ziyaretini memleketi Ardahan'a yaptı. Topçu burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

''Arkasında 7 düvelin bulunduğu bölücü terör örgütü şu anda ülkemize ve milletimize karşı 40 yıl olduğu gibi özel savaş durumuna devam etmektedir. Devletimiz güçlüdür, milletimiz sabırlı ve iradelidir. Şimdi buraya gelirken bir şehidin evinden geliyoruz? O şehidimizin eşinin iradesi, kardeşlerinin iradesi bir tamam 78 milyonun iradesidir. Bu ülkede yaşayan Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Arap'ıyla, Arnavut'uyla kim kendini ne şekilde tanımlarsa tanımlasın hep beraber servi önümüze koyanların önünde söylediği gibi dedelerimizin. Evet ben Kürt'üm, ben Türkmen'im, Çerkez'im, Laz'ım, Arap'ım, Arnavut'um ama ben ay yıldızlı al bayrak altında bir ve beraber kıyamete kadar yaşamaya kararlı büyük bir Türk milletiyim. Biz inşallah devlet, hükümet, millet, insanımızı doğduğu yerde doyuracak, karnını tok başını dik hale getireceğiz, birinci sınıf vatandaş olacak, tam bağımsız güçlü bir Türkiye olacak."

'BBC'yle, Reuters'la, CNN'le karşı karşıyayız'

"Uçağımızın burnu yeni yeni havaya kalkıyordu. Ne oldu Der Spiegel, BBC, Reuters, CNN yedi düvel bir Çanakkale havası oluşturdu" diyen Bakan Topçu, şunları söyledi:

"Bir Sakarya, bir Anafartalar, bir Dumlupınar'da dedelerimiz o şekilde yaşadı. Süngüyle karşı karşıya, yedi düvelin topuyla tüfeğiyle karşı karşıya kaldı. Bugün de biz evlatları Der Spiegel'le, BBC'yle, Reuters'la, CNN'le karşı karşıyayız. Bakıyorsun niye böyle yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti İMF'ye borcunu ödemiş, 135 milyar dolar rezervden var ve diyor ki bu uçağın burnu havaya kalkarsa ben bunların medeniyet coğrafyasında 100 yıl evvel cetvelle çizdiğim dizaynı bu başı dikken yapamam. Bu dizlerinin önüne bir çöksün. Oralara dönüp bakamazsın ki, ben orada bir koridor devlet oluşturayım, bir PKK devleti kurayım, bunları enerji devleti olmaktan çıkartayım. Sonra bu Selahattin'in torunlarıyla Nurettin Mahmut'un torunlarını birbirinden kopartayım. Bunlar bir araya geldi mi bana ya Malazgirt'i yaşatıyor, ya Çanakkale'yi yaşatıyor, ya Bizans'ı hatırlatıyor bunlar. Bunları bir kopartayım diyor. İşte bu noktada Kürt kardeşlerime sesleniyorum? Biz kanı kana karışmış, biz bin yıldır yüce bir medeniyetin mayaladığı, yoğurduğu bir milletiz. Buradaki Kürt'ün de, Türkmen'in de yerlinin de hepimizin düşmanı bölücü terör örgütüdür.''