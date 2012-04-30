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Kültür Bakanı Günay: Tiyatronun özelleştirilmesi için açıklama yapmam!

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde devam eden Andriake-Myra kazılarında incelemelerde bulundu

30 Nisan 2012 23:45

 

Başbsakan tayyip Erdoğan'ın pazar günü AKP Gençlik Kolları toplantısında açıkladığı "Tiyatroları özelleştireceğiz. Bakanlar Kurulu'na teklif götürüyorum. Buyrun özgürlük. İstediğiniz gibi oynayın" açıklaması sanat dünyasını karıştırırken gözler Devlet Tiyatroları'nın bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a çevrildi. Ancak Günay, "Bakanlar Kurulu'na gelmiş bir teklif bulunmadığını, bu konuda bir açıklama yapmayacağını" söylemekle yetindi.
 
Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'ndeki inceleme sırasında bir gazetecinin ''Tiyatroların özelleştirilmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna Bakan Günay, ''Tiyatroların özelleştirilmesi ile ilgili konuda açıklama yapmam. O konuda henüz Bakanlar Kurulu'na gelmiş bir görüş yok. Gazete haberi üzerine bir değerlendirme yapmam'' dedi.
 
Bakanların ya da Başbakan'ın gazetedeki haberlere göre açıklama yapmayacaklarını, görüş belirtmeyeceklerini ifade eden Günay, ''Konu gelir, ilgili kurullarda değerlendiririz. Bakanlar Kurulu'nda değerlendiririz'' diye konuştu.

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