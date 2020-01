Süheyl Batum: Erdoğan tiyatroda ciklet çiğneyen kızına gösterilen tepkinin intikamını alıyor

- Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP’nin Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, Anayasa profesörü Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Tiyatroları’nda ciklet çiğneyen kızına gösterilen tepkinin intikamını alıyor” dedi. Batum’a göre, sanat kurumları hukuki olarak özelleştirilemez. Anayasa, hangi kurumların özelleştirileceğini hükme bağlamış. Sanatçılar da anayasal güvencede.

‘Kızının cikletine tepkinin intikamını alıyor’

CHP’li Batum, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları’na yönelik atılacak adımlara yönelik açıklamasını ‘kızının intikamı’ diye yorumladı.

Son dönemde darbelerle ortaya çıkan ‘intikam’ tartışmalarının sanat kurumları içinde çağrışım yaptırdığına dikkat çeken Batum, “Başbakanın kızı Devlet Tiyatroları’nda en ön sırada ciklet çiğnedi. Oyunda rol alan sanatçı, doğaçlama yaparak çiğneme demek istedi. Bunun üzerine tiyatroda büyük bir gürültü koptu. Hatta salonda bulunan 150 kadar polis de aynı anda kalktı ve gitti. Şimdi bu açıklamalara baktığımızda, anladım ki; başbakan bunun intikamını alıyor. Kızının intikamını alıyor. Başbakan, ‘kızımın ciklet çiğnemesine laf mı attınız’. Bekleyin ne yaparım o zaman diyor”.

'Can Dündar, intikamın belgeselini yapsın'

Tiyatrolara ve sanata karşı izlenen tutumları T24’e değerlendiren CHP’li Süheyl Batum, ‘Mustafa’ belgeselinde tekke ve zaviyelerin kapatılmasındaki nedeni muallimi kaymak Mustafa’ya bağlayan gazeteci- yazar Can Dündar’a da gönderme yaptı. “Samimiyetle söylüyorum; Can Dündar’dan bir belgesel daha bekliyorum. Atatürk için ‘Kaymak Hafızdan yediği tokadın intikamını aldı laiklikten ’demişti. Gerçekten samimiyetle söylüyorum, başbakan da kızının ciklet çiğnemesine duyulan tepkinin intikamını aldı. Şimdi, Can Dündar, bir gün bunun belgeselini mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum. Ben onu eleştirmek için söylemiyorum. Öyle bir belgesel beklentisi içinde olduğumu vurguluyorum.”

'Lenon’u, ‘Mücevherlerini şıkırdatsın’ sözlerini hatırlattı'

“Başbakanımızın anlamadığı bir şey var. Sanatkâr daim ve daima muhalif bir kimliğe sahiptir. Kendi toplumuna, yaşam biçimine muhalif demek değildir. Öyle algılatılmak istenir ama siyasal iktidarın tercihlerine muhalif demektir” diyen CHP’li Batum, Beatles grubunun kraliyet ailesinin izlediği konserde tarihe geçen sözlerini anımsattı ve “ John Lennon, 1963'de, Kraliyet Gösterisi'ne The Beatles'ı izlemeye giden kraliçe ve kraliyet ailesini eliyle işaret ederek dinleyicilere sahneden laf atar: "Sıradaki parça için sizden yardım istiyorum. Arka sıralarda oturanlar ellerini çırpsınlar. Diğerleri ise mücevherlerini şıngırdatabilirler”.

‘Anayasa sanatı kurumlarını ve sanatçıyı güvenceye almış’

CHP’li Batum, Anayasa’nın birden fazla hükmünün sanat kurumlarını ve sanatçıları güvence altına aldığına dikkat çekti ve “Sanat kurumları özelleştirme kapsamında değil. Hukuki anlamda böyle bir şey mümkün değil.”

‘Eski kralın soytarılarının yeni versiyonu’

Başbakanın, kendisine göre bir sanat anlayışı yaratmak istediğini söyleyen Batum, “Bu diktatörlüğün sanat anlayışı olabilir. Yani eski kralın soytarılarının yeni versiyonunu yaratmak. Çünkü, mevcut yasalar, kralın soytarılarını yaratmamamı için devlet sanatçıyı korur diyor.”

‘Yeni anayasa böyle başbakanlara izin vermeyecek biçimde’

“Başbakan, hukuki anlamda mülkün olmayan bir şeyi yapacağım diyor. Yani, ‘Ben sizi öldüreceğim’, yok edeceğim diyor. Ölüme mahkûm edeceğim diyor. Bu yüzden, yeni anayasa, böyle başbakanlara ‘hadi oradan imkan yok’ diyecek biçimde olmalı’”