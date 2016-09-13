Kültür Bakanı: Bayramda 20 milyon vatandaş tatile gitti

Eskişehir AKP İl teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, bayram süresinde 20 milyon vatandaşın tatil veya bayram ziyareti için hava, kara ve tren yolunu kullandığını söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; TCDD TÜLOMSAŞ Bahçesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Milletvekilleri Emine Nur Günay ve Harun Karacan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, il ve ilçe teşkilatı başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Törende konuşan Avcı, Türkiye'nin sıkıntılı günlerden geçtiğini söyledi.

Yaşanan darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin ekonomide, gündelik hayatta, savunmada, güvenlikte eskisinden çok daha iyi durumda olduğunu belirten Avcı, "Daha da iyi olacağız. Bütün göstergeler daha iyiye işaret ediyor. Yeter ki biz, işte bugün burada en güzel örneklerinden birini gördüğünüz üzere birliğimizi, beraberliğimiz, kardeşliğimizi muhafaza edelim. Tabii bugün bayramın ikinci günü. Şu anda milyonlarca vatandaşımız bayram için memleketlerinde veya tatil yerlerinde. Çok küçük bir rakam vereyim size. Rakamın kendisi büyük de küçük bir örnek vereyim. Bu bayram 20 milyon Türk vatandaşı bayram için ziyaretlere gidiyor. Olağanüstü hal uygulanan bir ülkede, insanlar bayramlarını ailelerinin yanında geçirmek için, yakınlarının yanında geçirmek için veya tatil yerlerinde dinlenerek geçirmek için yollara düşmüş vaziyetteler. 11 milyon vatanda karayoluyla, 2.5 milyon vatandaşımız havayoluyla yani sayın Başbakanımızın söylediği gibi havayolunu halkın yolu haline getirdik. Bu bayram 2.5 milyon vatandaşımız da havayoluyla bayram ziyaretlerine gittiler. 1.5 milyon'da demiryoluyla seyahat ediyor. Türkiye böyle dinamik bir ülke. Pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla vatandaşımız karadan, havadan, demiryollarıyla memleketlerine, bayram ziyaretlerine tatillerine gittiler. Yatırımlar aynı şekilde. Bütün göstergeler eğitimde, sağlıkta her alanda yatırım yüzdelerimiz geçmiş yıllara göre daha da artıyor ve artacak İnşallah" dedi.

"15 Temmuz'un olumsuz

etkilerini kısa sürede bertaraf ettik"

15 Temmuz darbe girişiminin olumsuz etkilerini Türkiye'nin çok çabuk bertaraf ettiğini dile getiren Bakan Avcı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bayram sonunda okullarımız açılacak. 18 milyon çocuğumuz okullarına kavuşacaklar. 1 milyon 300 bin yavrumuz yeni okula kavuşacaklar. Türkiye pek çok AB ülkesi nüfusundan daha fazla öğrencisini en ideal şartlarda okutmak için seferber olmuş durumda. Turizmde aynı şekilde geçen yıl paket turizmi bayram mevsiminde geçen yıl satılan paket tur sayısı 350 bindi. Bu yıl tam iki katına çıktı. Yerli turist paket alan turist sayımız 700 bin Bunun üzerine Avrupa'dan gelen 250 bindeydi 1 milyona yaklaştı. Bu paket turizm satışlarında bir rekor anlamına geliyor. Bütün bunlar ne zaman meydana geliyor. Daha 15 Temmuz'dan 2 ay önce dünyada pek az örneği görülen vahşette bir kalkışma, darbe girişimi yaşanmış bir ülkede yaşanıyor. Türkiye 15 Temmuz'un o karanlık gecesinin bütün olumsuz etkilerini bu kadar kısa sürede bertaraf etmekle kalmadı, geçmiş yıllara ait bir takım rekorları da ekonomide olsun diğer alanlarda olsun egale etti. İnşallah daha güzel olacak. Yeter ki bu coşkumuzu bu inancımızı yitirmeyelim."

15 Temmuz gecesinde milletin büyük bir mücadele örneği sergilediğini belirten Avcı, "Buradaki toplantı pek çok başka toplantıya örnek olacak durumda. Niye öyle. Biz bunun bir örneğini 15 Temmuz gecesinde gördük. AKP dünyanın en büyük, en örgütlü, en disiplinli siyasi partisidir. Biz bunu bugüne kadar sandık başlarında görüyorduk. Genel başkanımıza kadar ne kadar disiplinli ne kadar uyumlu bir parti olduğumuzu her seçimde biz seçim öncesi çalışmalarla da, seçim günlerinde de sandık başlarında gösteriyorduk. Ama bunu Ama bunu 15 Temmuz gecesi sokakta da gösterdik. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık sokakta da kimseye teslim etmeyiz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milletvekilleri ve partililer vatandaşlarla bayramlaşırken Bakan Avcı bazı vatandaşların şikayet ve isteklerini dinledi.