"Külot" çıkışı tepki çeken İzzet Yıldızhan: İsterse çıplak çıksınlar

Geçtiğimiz günlerde, bazı şarkıcıların sahne kostümlerini "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleriyle eleştiren ve açıklamalarıyla tepki çeken İzzet Yıldızhan, bu kez "İsterse çıplak çıksınlar" dedi.

Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirmiş, Yıldızhan'ın ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.

"Herkes bu topluma göre yaşamalı"

Ünlü isimlerin sahnede giydiği iddialı kostümleri eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söylemişti:

“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”

Türkücünün açıklamaları kısa zamanda sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda ünlü isimden de Yıldızhan'a tepki gelmişti. Açıklamaları gündemdeki yerini koruyan Yıldızhan, son olarak sözlerine açıklık getirdi.

"Birçok insanın duygularına tercüman olmuşum"

Milliyet’ten Mesut Yılmaz’ın haberine göre; önceki akşam Kıbrıs’ta bir otelde sahneye çıkan türkücü, konser öncesi gazetecilerle bir araya gelerek, sorulara cevap verdi.

Ünlü isim, "O röportajdan sonra aldığım mesajın, telefonun haddi hesabı yok. Belli ki birçok insanın duygularına tercüman olmuşum ama ben orada kendi görüşümü ifade ettim. Bazı kendini bilmezler konuyu alakasız yerlere getirdiler. Tabii onlarda kendi tanıtımını yapacaklar diye fırsat bildiler benim söylemimi. İsterse çıplak çıksınlar. Ben kendi fikrimi paylaştım sadece" dedi.

"Kimse bana iftira atamaz"

Hakkında çıkan haberler hakkında da konuşan Yıldızhan, "Kendini bilmez insanların üzerine attıkları iftiraları karşılıksız bırakmayacağım söylemiştim. Şunu da belirtmek isterim ki; benim beraat edip, suçsuz bulunduğum bir davadan kimse bana iftira atamaz. Avukat ordusuyla bunların hepsinin hesabını adalet makamlarında soracağım. Öyle yok iftira at, kenarı çekil! Bedel ödeyeceksiniz!" diye konuştu.