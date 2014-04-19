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Yaşam
Deutsche Welle

Küllerini Meksika ile paylaşacaklar

Kolombiya, hayatını kaybeden yazar Gabriel García Márquez’in küllerini Meksika ile paylaşmak istediğini bildirdi.

19 Nisan 2014 16:40

Kolombiya, Nobel ödüllü yazar Gabriel García Márquez'in küllerinin bir bölümünün anavatanı gibi
gördüğü Meksika'ya gömülmesini istiyor.

Kolombiya'nın Meksiko City Büyükelçisi José Gabriel Ortiz,
yazarın küllerinin doğum yeri Kolombiya
ile anavatanı gibi gördüğü Meksika arasında paylaştırılabileceğini söyledi.

Márquez, perşembe günü 87 yaşında onlarca yıldır yaşadığı Meksika'daki evinde hayatını
kaybetmişti.

Márquez'in ölümü nedeniyle 21 Nisan'da, Meksiko City'de bulunan Güzel Sanatlar Sarayı'nda bir
devlet töreni düzenlenecek.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto, Twitter hesabından yayınladığı mesajda,
"Kolombiya'da doğdu ancak on yıllarca Meksika'yı vatanı olarak kabul etti. Hayatımızı zenginleştirdi"
ifadesine yer vermişti. Yazar, 1960'lı yıllardan bu yana ömrünün büyük kısmını Meksika'da
geçirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KolombiyaGabriel García MárquezMeksikaNobelMeksiko City Büyükelçisi José Gabriel OrtizNisan Meksiko CityGüzel Sanatlar SarayıDevlet Başkanı Enrique Peña Nieto TwitterDeutsche Welle Türkçe dpa/DW

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