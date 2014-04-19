Küllerini Meksika ile paylaşacaklar

Kolombiya, Nobel ödüllü yazar Gabriel García Márquez'in küllerinin bir bölümünün anavatanı gibi

gördüğü Meksika'ya gömülmesini istiyor.

Kolombiya'nın Meksiko City Büyükelçisi José Gabriel Ortiz,

yazarın küllerinin doğum yeri Kolombiya

ile anavatanı gibi gördüğü Meksika arasında paylaştırılabileceğini söyledi.

Márquez, perşembe günü 87 yaşında onlarca yıldır yaşadığı Meksika'daki evinde hayatını

kaybetmişti.

Márquez'in ölümü nedeniyle 21 Nisan'da, Meksiko City'de bulunan Güzel Sanatlar Sarayı'nda bir

devlet töreni düzenlenecek.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto, Twitter hesabından yayınladığı mesajda,

"Kolombiya'da doğdu ancak on yıllarca Meksika'yı vatanı olarak kabul etti. Hayatımızı zenginleştirdi"

ifadesine yer vermişti. Yazar, 1960'lı yıllardan bu yana ömrünün büyük kısmını Meksika'da

geçirmişti.