Kulislerde dolaşan o iddiayı yanıtladı; Prof. İhsanoğlu ‘İkinci Ekmeleddin vakası' denmesine sinirleniyor mu?

Cumhurbaşkanı'nın ilk kez halk oylaması ile seçildiği 2014 yılı seçimlerinde CHP ve MHP’nin çatı adayı olan MHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, hakkında ‘ İkinci Ekmeleddin krizi’ denilerek yapılan haberlere sinirlendiği iddialarını yanıtladı. “Yüzde 38.5 oy alan bir ortak aday, milli mutabakatı sağlayan bir aday yüzde 38. 5 alırsa kriz mi olurmuş” diyen Prof. İhsanoğlu, “Benim adımı kullanmasınlar, başka bahaneleri varsa onu kullansınlar” diye konuştu.

“Neyin krizini bahsediyorlar anlamıyorum ki?”

MHP’nin bugün yapılan grup toplantısı öncesinde İstanbul Milletvekili Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, T24’ün, “Sizin ‘İkinci Ekmeleddin krizi” ya da ‘İkinci Ekmeleddin vakası’ benzetmesiyle yapılan haberlere sinirlendiğiniz söyleniyor. Sinirleniyor musunuz? sorularına şu yanıtı verdi:



“Neyin krizini bahsediyorlar anlamıyorum ki. Yüzde 38.54 oy alan bir ortak aday, milli mutabakatı sağlayan bir aday yüzde 38. 5 alırsa kriz mi olurmuş. Kriz başka yerde olmalı. Bunun üzerinde durmaya değmez. Burada sinirlenecek bir şey yok ama ben şunu söylüyorum. Benim adımı kullanmasınlar, başka bahaneleri varsa onu kullansınlar.”

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri 16 Haziran’da ziyaret ettiği MHP liderine bir aday önerisiyle gitmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı İslam Kalkınma Konferansı Örgütü'nün ilk Türk Genel Sekreteri ve devlet üstün madalyası sahibi Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu olmuştu. Ekmeleddin İhsanoğlu, 14 milyon. 683 bin 295’ kişiden yüzde 38,67 oranında bir oy almıştı. Seçim öncesi ve sonrası büyüyen tartışma ve haberler “İkinci Ekmeleddin vakası’, “İkinci Ekmeleddin Krizi’ olarak yapılıyor.