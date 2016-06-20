Kulis: Yüzde 10 seçim barajı kalkıyor, dar bölge sistemi geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Başkanlık Sistemi içeren anayasa değişikliği ile birlikte dar bölge seçim sistemine geçilebileceği yönündeki açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği AKP'nin yüzde 10 barajını kaldırmaya ve dar bölge sistemini getirmeye hazırlandığı belirtildi.

Dar bölge sisteminde 550 seçim çevresinde birer vekil seçilecek ve parti liderleri yerine vekiller söz sahibi olacağı belirtiliyor. Bu durumda 1980 darbesi sonrası getirilen yüzde 10 barajı kalkacak.

İlk kez Demokrat Parti döneminde uygulanan dar bölge seçim sisteminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başbakan olduğu dönemde de seçim sistemi ile ilgili sunduğu 3 seçenekli öneriden biriydi. Ancak muhalefet buna sıcak bakmadığı için gerçekleştirilememişti. Erdoğan'ın üç önerisi, 'dar bölge', 'daraltılmış bölge' ve yüzde 10 barajlı mevcut sistemin devamı şeklindeydi.

Sabah'ın haberine göre, dar bölge sistemiyle seçim bölgesini birinci sırada tamamlayan parti adayı veya bağımsız aday milletvekili olmaya hak kazanmış olacak.

İngiliz modeli olarak bilenen ve halen İngiltere'de uygulanan dar bölge, çoğunluk esasına göre düzenlenmiş. Birleşik Krallık’ta 60 bin seçmenin bulunduğu toplam 650 seçim bölgesi yer alıyor. Herhangi bir bölgede yapılan seçimi birinci sırada bitiren aday, oy oranı ne olursa olsun, milletvekili seçiliyor. Seçim sonunda toplam 650 milletvekili parlamentonun yolunu tutuyor.

İl il dar bölge

Düşünülen dar bölge ile 550 vekil seçmek için 550 seçim çevresi olacak. Bu yöntemle İstanbul'un halen 3 olan seçim çevresi 18'e, Ankara'da 2 olan seçim çevresi 7'ye, İzmir'in 2 olan seçim çevresi 6'ya çıkacak. Bursa 4; Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya ve Şanlıurfa'da 3; Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kayseri, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da iki seçim çevresi olacak.

1 Kasım Seçimleri'nde seçmen sayısı 56 milyon 965 bin 100'dü. Buna göre yaklaşık olarak 101 bin seçmenin bulunacağı bir bölge, seçim bölgesi olarak tayin edilecek. Bir başka deyişle ülkenin milletvekili sayısı kadar seçim bölgesine bölünmesi gerekiyor.