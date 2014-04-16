Erdoğan, 'Dar bölge seçim sistemi' mi istiyor?

AKP'de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıda vekillere, Çankaya Köşkü'nde kimi görmek istediklerine ilişkin anket dağıtıldı. Ayrıca toplantıya katılan vekillere göre Başbakan, "dar bölge seçim sistemine geçiş" planlarına ilişkin işaret verdi. Erdoğan'ın toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında "Eğer Köşk'e çıkarsam, halkın Cumhurbaşkanı olurum. Yetkiyi, Anayasal hakkımı tam olarak kullanırım" dediği belirtildi

‘Köşk'e çıkarsam..’

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı, Nuray Babacan ve Turan Yılmaz’ın haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise toplantıda, Köşk için aday olup olmayacağı konusunda kesin ifadelerden kaçındığı, ancak şöyle konuştuğu öğrenildi;

"Eğer Köşk'e çıkarsam, halkın Cumhurbaşkanı olurum. Yetkiyi, Anayasal hakkımı tam olarak kullanırım..."

Paralel yapıyla mücadele

Başbakan'ın verdiği bir diğer mesaj da, paralel yapıyla mücadele konusunda oldu. Erdoğan, "Başbakanlıkta da kalsam, Cumhurbaşkanı da olsam, paralel yapıyla mücadele edeceğim" mesajı verdi.

Dar bölge sinyali

Erdoğan'ın milletvekilleriyle toplantısında bir başka mesajı ise, seçim sistemi konusunda oldu.

Toplantıya katılan vekillere göre Başbakan, "dar bölge seçim sistemine geçiş" planlarına ilişkin işaret verdi.

‘Çıkarsam anayasal yetkilerimi kullanırım’

Başbakan Erdoğan, bazı milletvekillerinin Köşk’e çıkmaması yönünde görüş belirtmeleri üzerine, Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçileceğini anımsatarak, “Sistem değişti, fetret dönemi olmaz, çünkü icra makamı orası” dedi.

Cumhurbaşkanı olması halinde Anayasal yetkilerini kullanacağını da belirten Erdoğan, “Çok sayıda arkadaşımız var Başbakanlık yapacak. Bu 12-13 yılda çok sayıda kadro geldi” dedi.

Canikli’den ‘1982 Anayasası’ vurgusu

30 Mart seçimlerini de “milletimizle istişaredir” sözleriyle değerlendiren Erdoğan’ın konuşmasının ardından söz alan Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de, “sistem değişikliği” sözlerine açıklık getirdi. Bu sistemde icranın başının Cumhurbaşkanı olacağına dikkat çeken Canikli, “1982 Anayasasının Cumhurbaşkanına verdiği yetkiler halk tarafından seçilecek Cumhurbaşkanının da yetkilerini kullanması için yeterlidir. Çünkü bu Anayasa ile 12 Eylül’de Kenan Evren’in kullanması için zaten geniş yetkiler verilmişti. Bu yetkiler halkın seçtiği Cumhurbaşkanı tarafından kullanıldığında partili Cumhurbaşkanı sonucunu doğurur. Bu yetkilerle Cumhurbaşkanlığı da yapılır Başbakanlık da” dedi.