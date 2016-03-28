Kulis: 'Partili Cumhurbaşkanı' formülü üzerinde anlaşılmış; Davutoğlu yerinde kalıyor

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, ​yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili kulis yazdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, "Milletimizin yeni anayasa beklentisini karşılamaya yönelik her türlü planlamayı yaptık. AKP bünyesinde bir anayasa komisyonu kurarak çalışmalarımızı somutlaştırdık, yol haritamızı belirledik" şeklindeki açıklamalarını değerlendiren Mehmet Tezkan, "Başbakan geçen akşam ‘başkanlık sistemini benimseyen bir anayasa için yol haritamızı belirledik’ derken son derece mutluydu. Başbakanlık makamının lağvedilmesi demek; Davutoğlu’nun başbakanlığa veda etmesi demek. Bu sebeple neşeli olması, mutlu görünmesi tuhafıma gitti" dedi. "Düne kadar başkanlık konusu açıldığında desteklediğini söylüyordu ama sıkıntılı olduğu belli oluyordu. Konu açıldığında yüzü hafiften kararıyordu. Demek ki, sistem üzerine verilen karar Davutoğlu’nu tatmin etti" diyen Tezkan, 'Partili Cumhurbaşkanı' formülü üzerinde anlaşıldığını öne sürdü.

Mehmet Tezkan'ın, "Başbakan yerinde kalacak formülü" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Başbakan geçen akşam ‘başkanlık sistemini benimseyen bir anayasa için yol haritamızı belirledik’ derken son derece mutluydu..

Yeni anayasanın yazımı bir ayda tamamlanacak derken neşeliydi..

Neden?

Neden neşeli olmasın, neden şaşırdın diye sormayın!..

Yeni anayasa demek; başkanlık sistemi demek..

Başkanlık sistemi demek; başkanlık makamının lağvedilmesi demek..

Başbakanlık makamının lağvedilmesi demek; Davutoğlu’nun başbakanlığa veda etmesi demek..

Bu sebeple neşeli olması, mutlu görünmesi tuhafıma gitti..



Çünkü.. Düne kadar başkanlık konusu açıldığında desteklediğini söylüyordu ama sıkıntılı olduğu belli oluyordu.. Konu açıldığında yüzü hafiften kararıyordu..

Demek ki; Davutoğlu’nu neşelendiren gelişme oldu.. Demek ki; sistem üzerine verilen karar Davutoğlu’nu tatmin etti..

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İşin rengi kulislere düşen haberle ortaya çıktı.. Partili Cumhurbaşkanı formülü üzerinde anlaşılmış!..

Saray bu işe ne der?

Bi şey demez..

Cumhurbaşkanı da kasım ayının günlerinde muhtarlara seslenirken ‘partili cumhurbaşkanı olur, başkanlık olur’ diyerek iki sisteme de sıcak baktığını söylemişti..

Partili Cumhurbaşkanı ne demek?

Başbakan’ın başbakan olarak kalması demek..

Yarı başkanlık modelinin farklı versiyonu demek.. Cumhurbaşkanı aynı zamanda partisinin genel başkanı olursa başbakan otomatik yardımcısı pozisyonuna düşer..

Zaten Beştepe’nin de istediği bu değil mi?

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Bu modele geçmek için çok büyük değişiklikler istemiyor.. Anayasa’nın 101. maddesinde yapılacak değişik yetiyor.. Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişkisi kesilir cümlesi Anayasa’dan çıkarılırsa iş bitiyor..

Başbakan da yerinde kalıyor!"