Kulis: MYK üyeleri Davutoğlu'na "Liderimiz Erdoğan, beğenmiyorsan git" dedi

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 29 Nisan’daki MKYK toplantısında ‘yetkilerine tırpan’ olarak adlandırılan atama yetkisinin MKYK (Merkez Karar Yönetim Kurulu’ya devredilmesi kararın ardından parti yönetimi içinde destek aradığı ancak aradığı desteği bulamadığı gibi, “Bu partinin lideri Erdoğan’dır. Beğenmiyorsan git” tavrıyla karşılaştığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün kulis haberine göre, Davutoğlu, dün bırakma kararını açıklarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik olumsuz bir mesaj vermeyip parti yöneticilerini krizin nedeni olarak göstermeyi tercih etti. Edinilen bilgilere göre, Davutoğlu parti içindeki atama yetkisini MKYK'ya devredilmesinin ardından çekilmemek için destek arayışına girdi. Konuyu MKYK kararının 2 gün sonrasında toplanan Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) gündeme getiren Davutoğlu, MKYK içinde bizzat kendisinin seçtiği MYK üyelerinden destek istedi. Davutoğlu MKYK’deki atama yetkisinin alınması olayından şikâyet ederek MYK üyelerine “Ben bu partinin genel başkanıyım. Ama benden habersiz, bana karşı böyle bir işlem yapılıyor. Bunu doğru bir yöntem, yol arkadaşlığına uygun bir tarz olarak görmem mümkün değil” diyerek sitem, kırgınlık ve şikâyetini dile getirdi.

'‘Partinin lideri Erdoğan’'

Davutoğlu’nun bu sözleri üzerine Mehmet Ali Şahin ve Selçuk Özdağ, Davutoğlu’na bilgi verilmeden yetki sınırlamasına gidilmesinin doğru olmadığını, izlenen yöntemi uygun bulmadıklarını belirttiler.

Ancak Abdülhamit Gül başta olmak üzere çok sayıda isim Davutoğlu’na sert çıktı. Bu üyeler net olarak MKYK’deki yetki sınırlamasını savunarak Davutoğlu’na “Bu partinin tek bir lideri var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Hepimiz ona bağlıyız. Bu partide siyaset böyle yürür. Beğenmeyen gider” ifadeleriyle kapıyı gösterdiler. Bu sert çıkışın ardından Davutoğlu’na MYK içinden destek gelmemesi de dikkat çekti. Bunun üzerine Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek partiyi kongreye götürüp, çekilme kararını aldı.

‘'Bağdaştıramadım’'

Davutoğlu, kendi seçtiği MYK üyelerinden destek alamayınca, yakın ekibin gözleri parti grubuna çevrildi. Parti grubu içinde Davutoğlu’na yakın milletvekillerinin bulunduğu biliniyor. Ancak milletvekillerinden de Davutoğlu’na güçlü bir destek gelmedi. Davutoğlu, dünkü konuşmasında da “Yöntemi refik (yoldaş, arkadaş) olmakla bağdaştıramadım” ifadesi ile kendisine 29 Nisan’da darbe yapan ve ardından da “Ya sev, ya terk et” mesajı veren parti yöneticilerini işaret etti. Kongre kararı üzerine, gözler yeni genel başkanın kim olacağına çevrilirken, Davutoğlu’nun ne yapacağı da merak ediliyor.

Davutoğlu’nun dünkü açıklamasındaki şifreler çözülerek, nasıl bir tutum izleyeceği tahmin edilmeye çalışıyor. Kulislerde Davutoğlu’nun “Siyaseti de bırakıyorum. Akademisyenliğe, üniversiteye döneceğim” demediğine dikkat çekilerek, AKP içinde bir odak olarak siyaset yapmayı sürdüreceği öngörülüyor