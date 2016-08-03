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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kulis: MİT, darbe girişiminden tutuklanan yaverler için 'temiz' raporu vermiş!

Raporun ardından üst rütbeli subayların 'FETÖ' tarafından stratejik birimlere yerleştirildiği tespit edildi

03 Ağustos 2016 11:06

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaverleri için 'temiz' raporu verdiği iddia edildi. Genelkurmay Karagâh'ında görevli bir general, MİT'ten gelen yaverlerle ilgili 'temiz' raporunda "Bizde bu personel ile ilgili istihbarat ya da ilişik kaydı gözükmüyor" ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberinin tamamı şöyle:

Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı'nın yaverleri için “Bizde bu personel ile ilgili istihbarat ya da ilişik kaydı gözükmüyor” demiş.

Kanlı kalkışmanın ardından, başyaver, yaver ve emir subaylarının güvenlik soruşturmaları tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başyaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan başta olmak üzere komutanların emir subayları ve özel kalem müdürleri hakkında MİT'in ‘temiz' raporu verdiği ortaya çıktı. Bu raporla üst rütbeli subayların FETÖ tarafından stratejik birimlere yerleştirildiği tespit edildi. FETÖ'cülerin MİT'in içine de sızdığını ortaya koyan gelişmeyi karargahta görevli bir general, şöyle anlattı:

 

Genelkurmay sordu

 

“Görevlilerin atanmasından önce İstihbarat Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma kapsamında MİT'ten bilgi istendiği belirlendi. MİT tüm bu personel hakkında Genelkurmay'a ‘temiz' raporu göndermiş. ‘Bizde bu personel ile ilgili istihbarat bilgisi ya da ilişik kaydı gözükmüyor' denmiş. Bunun üzerine atamaları yapılmış.”

Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basan FETÖ'cü Tuğgeneral Semih Terzi'nin de eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşener'in özel kalem müdürlüğünü yaptığı ortaya çıktı.

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