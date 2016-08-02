İlker Başbuğ: MİT, FETÖ hakkında 8 yıl boyunca bilgi vermedi, Erdoğan "Çok büyütüyorsun" dedi

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 15 Temmuz’un ‘askeri darbe’ olarak görmediğini belirterek, "MİT’in ordudaki Fethullahçı isimleri bilmesine rağmen, TSK’ya sekiz yıl boyunca bilgi vermediğini" öne sürdü. "2007-2011 yılları arası AKP’nin cemaatle ‘tam ittifak’ kurduğunu" söyleyen Başbuğ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ise “Bakın böyle bir tehdit var. Bugün bize yarın size” dediğini, Erdoğan’ın da kendisine “Ya komutanım çok büyütüyorsun” dediğini söyledi.

CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 15 Temmuz kalkışmasının askeri darbelere benzemediğini savunarak, “15 Temmuz kalkışmasını bir askeri darbe olarak değerlendirmiyorum. Diğer askeri darbelere benzemiyor. Bu Gülen Cemaati’nin TSK içindeki unsurlarıyla yaptığı silahlı darbe hareketi” dedi. Darbe girişiminin ana omurgasının Gülen Cemaati olduğunu ama toplamda üç grup olduğunu ifade eden Başbuğ, şöyle devam etti:

“15 Temmuz kalkışmasının arkasında planlayan, yöneten, ana isim cemaattir. İkincisi büyük bir ihtimalle anında yapması gereken hareketi yapmayanlar, gecikenler, tereddüde düşenler... Bunlar cemaatçi mi hayır. Üçüncü grup ise cemaatçi olmamasına rağmen buradan istifade etmek isteyenler olabilir.” Başbuğ darbe girişiminde dış destek olduğunu düşündüğünü de belirtti. Başbuğ, 14 Temmuz günü Bodrum’daki askeri hareketliliği ise şöyle anlattı: “Bir ya da iki kez helikopter gördüm. Aynı zamanda da Sahil Güvenlik botları gördüm, hareketlilik vardı. Biraz tuhaf geldi. Dikkatimi çekti ama kesinlikle bir kalkışma olabileceği aklımın ucundan geçmedi.”

"MİT sorumlu"

Başbuğ, darbe girişiminde MİT’in sorumluluğuna dikkat çekerek, “Daha önce Gülencileri MİT’in verdiği istihbaratla ihraç ederdik. 2002-2010 yılları arasında MİT’ten bize bir tane bile ‘Şu subay Fettullahçıdır’ diye bilgi gelmedi” diye konuştu. Başbuğ, MİT’in bu bilgilere sahip olmasına rağmen TSK’ya bilgi vermediğini söyledi.

“Cemaatin TSK’ya sızması 70’li yıllara kadar gidiyor. Cemaatin asıl güçlenmesi Turgut Özal zamanında oldu” diyen Başbuğ, Bülent Ecevit’in de cemaate sempatiyle baktığını ifade ederek, “Erbakan rahmetlinin ise cemaatle mesafeli olduğunu görüyoruz” dedi.

İlker Başbuğ, cemaatle ilgili uyarılarının AKP iktidarınca dikkate alınmadığını, “Tehdit bugün bize, yarın size” dediği halde, kendilerine konuyu abarttıklarının söylendiğini ifade etti. 2007-2011 yılları arası AKP’nin cemaatle ‘tam ittifak’ kurduğunu belirten Başbuğ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ise “Bakın böyle bir tehdit var. Bugün bize yarın size” dediğini, Erdoğan’ın da kendisine “Ya komutanım çok büyütüyorsun” dediğini söyledi.

"Tutuklanmam mesajdı"

Cemaatle ilişkilerde 2011’de kırılma yaşandığını belirten Başbuğ, “Benim tutuklanmam birilerine mesajdır. Tutuklanmamdaki mesaj Başbakan’aydı. Bir ay sonra 7 Şubat MİT olayı patladı” dedi. TSK’nin yapısının değiştirilmesini doğru bulmadığını belirten Başbuğ, FETÖ’nün nasıl temizleneceği hususunda tedaviye yanlış başlandığını ve durumun “kalp hastasına kanser tedavisi yapılması” gibi olduğunu söyledi.